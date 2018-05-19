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MHP'nin listesine 79 kadın aday girdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 19.05.2018 15:58 | Son Güncelleme

MHP'nin milletvekili aday listesinde, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve Kadın Kolları Başkanı Nevin Taşlıçay'ın da aralarında bulunduğu 79 kadın yer aldı - Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulut ile uzun zamandır danışmanlığını yapan İsmail Özdemir de listeye girdi - MHP'nin en genç adayı, Kayseri'den listeye giren lise son sınıf öğrencisi Veli Oğuzhan Öztürk oldu

MHP'nin milletvekili aday listesinde, Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ve Kadın Kolları Başkanı Nevin Taşlıçay'ın da aralarında bulunduğu 79 kadın yer aldı.

24 Haziran'da yapılacak 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için MHP'nin milletvekili aday listesi, dün Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız tarafından Yüksek Seçim Kuruluna sunuldu.

7 Haziran 2015 seçimlerinde 40, 1 Kasım 2015 seçimlerinde 76 kadın aday gösteren MHP, önceki seçimlere göre kadın milletvekili adayı sayısını artırdı. MHP'de, bu seçim için listeye giren 79 kadın aday arasında Aydın Milletvekili ve MHP Aile, Kadın ve Engellilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Depboylu ile Kadın Kolları Genel Başkanı Nevin Taşlıçay da yer aldı.

Ev kadınlarına da yer verilen listede öğretmenden ve avukata kadar çok sayıda meslekten kadın bulunuyor.

- Hamido'nun yeğeni aday

MHP'nin aday listesinde öne çıkan isimlerden biri de Malatya'nın 1978 tarihinde bombalı saldırı sonucu öldürülen eski Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun yeğeni. "Hamido" lakabıyla tanınan Fendoğlu'nun yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu, Malatya'da birinci sıradan aday gösterildi.

Hamit Fendoğlu, Bağımsız Belediye Başkanı seçildikten sonra Ankara'dan kendi adına gönderilen bombalı paketin evinde patlaması sonucu gelini ve 2 torunu ile hayatını kaybetmişti.

- Ülkü Ocakları Başkanı Kılavuz da aday

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinde gençlere ve teşkilata listelerde geniş yer verdi.

Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da aday gösterilen isimlerden oldu. Kılavuz, kısa süre önce Afrin harekatının ilk şehidi Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan'ın vasiyetini yerine getirmek üzere, Telafer'e giderek Bahçeli'nin talimatıyla "Telafer Şehit Musa Özalkan Anaokulu" için ilk kazmayı vurmuş ve bir süre bölgede kalmıştı.

Uzun yıllardır Bahçeli ile birlikte olan iş adamı Eyyup Yıldız Ankara’dan aday gösterildi. Bahçeli ayrıca partinin avukatı Yücel Bulut'u Tokat birinci sıradan, uzun zamandır danışmanlığını yapan İsmail Özdemir'i de Kayseri birinci sıradan aday gösterdi.

- En genç aday Kayseri'den

MHP'nin en genç adayı ise Kayseri'den listeye giren lise son sınıf öğrencisi Veli Oğuzhan Öztürk oldu.

Terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin açıklamalarıyla dikkat çeken Güvenlik ve Strateji Uzmanı Abdullah Ağar da MHP'nin Ankara adayı oldu. 1967'de Ankara'da doğan Ağar, 1989 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu ve Özel Kuvvetler'de tim komutanı olarak görev yaptı.

- Kurmayları liste başı

Bahçeli, yakın kurmaylarına büyükşehirlerin ilk sıralarını emanet etti. Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın İstanbul'da birinci sırayı alırken, onu Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter izledi. Ayrıca Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Mevlüt Karakaya, İsmet Büyükataman, Celal Adan da İstanbul, Ankara ve Bursa'da listenin ilk sırasında yer aldı.

- Adana'da Varlı, Kocaeli'de Sancaklı

Adana'da bir önceki seçime göre milletvekili aday listesinin tamamına yakını değişti. Sadece Muharrem Varlı yerini koruyarak birinci sıradan aday gösterildi. Eski milli futbolcu Saffet Sancaklı da Kocaeli'ndeki yerini korudu ve ilk sıradan aday gösterildi. Halen Ankara Milletvekili olarak görev yapan TBMM İdare Amiri Erkan Haberal yine Ankara'dan aday gösterildi.

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