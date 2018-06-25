HABER

MHP'nin Meclisteki yeni yüzleri

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 16:00 | Son Güncelleme

27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde, kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den 31 yeni isim Meclise girdi

ALP ÖZDEN - 24 Haziran'da gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den 31 yeni isim milletvekili oldu.

AA muhabirinin derlemelerine göre, MHP'nin yeni isimleri arasında, Mersin'den milletvekili seçilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da yer alıyor.

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın yeğeni Metin Nurullah Sazak ise Eskişehir’den milletvekili oldu.

Eski Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu'dan yeniden seçilerek parlamentoya girdi.

MHP'den, 26. Dönem'in ardından 27. Dönem'de Meclise giren yeni isimler ve seçildikleri iller şöyle:

"Adana: Ayşe Sibel Ersoy. Afyonkarahisar: Mehmet Taytak. Aksaray: Ramazan Kaşlı. Ankara: Nevin Taşlıçay. Antalya: Abdurrahman Başkan. Bursa: Mustafa Hidayet Vahapoğlu. Düzce: Ümit Yılmaz. Gaziantep: Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay. Hatay: İbrahim Gül ve Lütfi Kaşıkçı. Iğdır: Yaşar Karadağ. İstanbul: Cemal Çetin ve Feti Yıldız. İzmir: Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu. Kahramanmaraş: Sefer Aycan. Kayseri: Mustafa Baki Ersoy ve İsmail Özdemir. Kırıkkale: Halil Öztürk. Konya: Esin Kara. Kütahya: Ahmet Erbaş. Malatya: Mehmet Celal Fendoğlu. Sakarya: Levent Bülbül. Sivas: Ahmet Özyürek. Şanlıurfa: İbrahim Özyavuz. Tokat: Yücel Bulut. Yozgat: İbrahim Ethem Sadef."

-MHP'nin milletvekili sayısı arttı

MHP, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre, 5 milyon 564 bin 103 seçmenin tercihini aldı, partinin oy oranı ise yüzde 11,1 olarak kaydedildi. MHP, 1 Kasım 2015'te yapılan seçimlere göre milletvekili sayısını 40'dan 49'a yükseltti.

MHP listelerinden 5 kadın milletvekili olarak TBMM'ye girdi.

MHP, milletvekili sayılarını Ankara'da 4'ten 5'e, Gaziantep'te 1'den 2'ye, Hatay'da 1'den 2'ye, Kayseri'de 1'den 2'ye, Konya'da 1'den 2'ye yükseltti. 1 Kasım'da milletvekili çıkaramadığı Düzce, Eskişehir, Iğdır, Kırıkkale, Kütahya, Malatya, Ordu, Şanlıurfa, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray'da ise birer milletvekili kazandı.

Partinin Adana'da milletvekili sayısı 3'ten 2'ye, Antalya'da 2'den 1'e, Mersin'de 2'den 1'e, Osmaniye'de 2'den 1'e düştü.

MHP İstanbul, İzmir, Bursa, Afyonkarahisar, Aydın, Erzurum, Kahramanmaraş, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Samsun'da milletvekili sayısını korudu. Adıyaman, Ağrı, Amasya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bartın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Mardin, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Siirt, Sinop, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Zonguldak, Balıkesir, Denizli, Isparta ve Muğla'da ise MHP milletvekili çıkaramadı.

PARTNERPlayboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...Playboy kızı bu elbisenin altına bir de iç çamaşır giymeyince...
Kütahya'nın ilk kadın milletvekili Ak Parti'den seçildi, CHP 41 yıl sonra milletvekili çıkardı Kütahya'nın ilk kadın milletvekili Ak Parti'den seçildi, CHP 41 yıl sonra milletvekili çıkardı 
CHP,  41 yıl sonra Nevşehir’den milletvekili çıkardıCHP,  41 yıl sonra Nevşehir’den milletvekili çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
MHP TBMM yeni milletvekilleri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

Son dakika! İYİ Parti İlçe Başkanı Mehmet Sıddık Durmaz'ın kardeşi Savaş Durmaz ağabeyinin cenazesini almaya giderken öldürüldü

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

YSK Başkanı'ndan seçim sonuçları açıklaması

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Birce Akalay'dan Muharrem İnce'ye mesaj

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

Didem Soydan o çirkin mesaja tepkisiz kalmadı! Ağzını bozdu

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

İsmail Küçükkaya'dan İnce'nin sözlerine ilk yanıt: Böyle bir açıklamayı duyurmayacak kişiye gazeteci denir mi?

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

Son dakika! Muharrem İnce: Seçim sonuçlarını kabul ediyorum

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Meral Akşener’den Erdoğan’a: Damadınız AA’ya ‘yüzde 52 göster’ dedi mi?

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?

Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?

Elazığ seçim sonuçlarında CHP sürprizi! Gürsel Erol milletvekili seçildi

Elazığ seçim sonuçlarında CHP sürprizi! Gürsel Erol milletvekili seçildi

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.