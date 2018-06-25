MHP'nin Meclisteki yeni yüzleri

ALP ÖZDEN - 24 Haziran'da gerçekleştirilen 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi'nde kesin olmayan sonuçlara göre MHP'den 31 yeni isim milletvekili oldu.

AA muhabirinin derlemelerine göre, MHP'nin yeni isimleri arasında, Mersin'den milletvekili seçilen Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz da yer alıyor.

Eski Gümrük ve Tekel Bakanı Gün Sazak’ın yeğeni Metin Nurullah Sazak ise Eskişehir’den milletvekili oldu.

Eski Milletvekili Cemal Enginyurt, Ordu'dan yeniden seçilerek parlamentoya girdi.

MHP'den, 26. Dönem'in ardından 27. Dönem'de Meclise giren yeni isimler ve seçildikleri iller şöyle:

"Adana: Ayşe Sibel Ersoy. Afyonkarahisar: Mehmet Taytak. Aksaray: Ramazan Kaşlı. Ankara: Nevin Taşlıçay. Antalya: Abdurrahman Başkan. Bursa: Mustafa Hidayet Vahapoğlu. Düzce: Ümit Yılmaz. Gaziantep: Ali Muhittin Taşdoğan ve Sermet Atay. Hatay: İbrahim Gül ve Lütfi Kaşıkçı. Iğdır: Yaşar Karadağ. İstanbul: Cemal Çetin ve Feti Yıldız. İzmir: Tamer Osmanağaoğlu ve Hasan Kalyoncu. Kahramanmaraş: Sefer Aycan. Kayseri: Mustafa Baki Ersoy ve İsmail Özdemir. Kırıkkale: Halil Öztürk. Konya: Esin Kara. Kütahya: Ahmet Erbaş. Malatya: Mehmet Celal Fendoğlu. Sakarya: Levent Bülbül. Sivas: Ahmet Özyürek. Şanlıurfa: İbrahim Özyavuz. Tokat: Yücel Bulut. Yozgat: İbrahim Ethem Sadef."