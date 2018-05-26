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MHP'nin seçim beyannamesi açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

"Milli Diriliş, Kutlu Yükseliş" başlıklı beyannamede "Yeni dönemde güçlü MHP, güçlü Türkiye" vurgusu yapılıyor - Beyannamede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı'nın gerekçe ve hedefleriyle MHP'nin taahhütleri yer alıyor - MHP'nin ekonomi ve çalışma hayatı, şehit ve gazi yakınlarıyla kadınlara yönelik taahhütleri dikkati çekiyor

MHP'nin "Milli Diriliş, Kutlu Yükseliş" başlıklı seçim beyannamesinde "Yeni dönemde güçlü MHP, güçlü Türkiye" vurgusu yapılırken ekonomi ve çalışma hayatı, şehit ve gazi yakınlarıyla kadınlara yönelik taahhütler dikkati çekiyor.

MHP'nin 24 Haziran'daki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimi için hazırlanan seçim beyannamesi açıklandı.

"Milli Diriliş, Kutlu Yükseliş" başlıklı beyanname, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sunuş konuşmasıyla başlıyor.

"Yeni dönemde güçlü MHP, güçlü Türkiye" vurgusunun yapıldığı beyannamede, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Cumhur İttifakı'nın gerekçe ve hedefleri ile MHP'nin taahhütleri yer alıyor.

Öte yandan, toplumsal dayanışma ve uzlaşma ile temel ilke ve görüşlerin de bulunduğu beyannamede MHP'nin politikaları aktarılıyor.

MHP'nin politikaları "akıllı devlet ve kamu yönetimi", "adalet", "yolsuzluklarla mücadele", "çok yönlü ve çok boyutlu dış politika", "sanayileşme ve KOBİ" gibi başlıklar altında sunuluyor.

- Taahhütler

Beyannamede, 26. yasama döneminde gerçekleşen taahhütler ile 27. yasama döneminde hedeflenen taahhütlere yer veriliyor.

Bu çerçevede beyannamede ekonomi ve çalışma hayatı, şehit ve gazi yakınlarıyla kadınlara yönelik taahhütler dikkati çekiyor.

Beyannamede yer alan bazı vaatler şöyle:

" - Ekonominin ihtiyacı olan alanlarda yapısal reformlar hızla gerçekleştirilecek.

- Vatandaşlar, tüketici kredisi ve kredi kartlarından kaynaklı borç ve yüksek faiz sarmalının neden olduğu yoksulluk tuzağından kurtarılacak.

- Esnaf ve çiftçinin vergi ve prim yükü hafifletilecek. Esnaf ve sanatkarların geçmiş hizmetlerine borçlanma hakkı verilecek.

- AVM yasası, esnafı koruyacak şekilde yeniden düzenlenecek. Esnafı yok eden AVM ve zincir marketlere yönelik tedbirler alınacak, ayrıca esnafın rekabet gücünü olumsuz etkileyen belediye işletmeciliği yeniden düzenlenecek.

- Staj ve çıraklık süreleri emeklilik hizmetine sayılacak.

- Yük ve yolcu taşımacılığı yapan esnafa vergisiz akaryakıt verilecek.

- Şoför esnafına yıpranma payı hakkı verilecek.

- Çiftçinin kullandığı mazot üzerindeki vergiler kaldırılacak. Sulamada ve tarım işletmelerinde kullanılan elektrikten KDV alınmayacak, tohum, fide ve ilaç gibi girdilerin vergi yükü düşürülecek."

- "Asgari ücretten vergi alınmayacak"

Asgari ücretten vergi alınmayacağı vurgulanan beyannamede, ücretlilerin asgari ücreti kadar gelirinin vergi dışı bırakılacağına işaret edildi.

Beyannamede, emniyet çalışanlarının özlük haklarının ve çalışma şartlarının iyileştirileceği, üniversite mezunu polislerin ek göstergesinin 3600'e yükseltileceği ve haftada 40 saat üzerindeki çalışmaları için fazla mesai ödeneceği belirtildi.

Uzman erbaşların tümünün kadroya alınacağı, mali ve sosyal haklarının iyileştirileceği vaadinde bulunulan beyannamede, kamuda kadro alamayan taşeron işçilerin, 4/B'li, vekil, sözleşmeli, fahri ve geçici statüde çalışanların kadroya geçirileceği ifade edildi.

Kamu çalışanlarının tüm ek ödemelerinin emekli aylığına yansıtılacağı belirtilen beyannameye göre, mühendislerin özlük hakları iyileştirilecek.

Beyannamede, sağlık çalışanlarına yıpranma payı hakkı verileceği, yardımcı hizmetler sınıfında çalışanların genel idare hizmetleri sınıfına geçirileceği kaydedildi.

Ön lisans mezunlarına lisans tamamlama imkanı sağlanacağı ifade edilen beyannamede, üniversite giriş sınavının kaldırılacağı, mübaşir, zabıt katibi ve diğer adalet çalışanlarının özlük haklarının iyileştirileceği vaadinde bulunuldu.

- Engelli, şehit ve gazi yakınlarına yönelik vaatler

Beyannamede, engelli, şehit ve gazi yakınlarına yönelik vaatler arasında şunlar bulunuyor:

"- Engelli ve engelli yakını aylığı yükseltilecek ve engelli aylığı ödenmesinde aile geliri yerine kendi gelirleri esas alınacak.

- Doğuştan ya da işe girmeden önce engelli olanlar, malul şartlarından yararlandırılacak.

- Gazilere 3600 günde emekli olabilme hakkı verilecek.

- Ordu ve polis vazife malullerinin özlük hakları iyileştirilecek.

- Malul sayılmayan gazilerin mağduriyetlerini giderecek düzenleme yapılacak.

- Muharip gazilere ödenen şeref aylığı, geliri olsun olmasın tüm muharip gazilere aynı tutarda ödenecek.

- Şehit yetimlerinin tamamına iş hakkı verilecek. Şehit anne ve babalarının aldıkları maaş artırılacak.

- Gazilere ikinci istihdam imkanı sağlanacak ve ÖTV'siz araç imkanı verilecek.

- Öğretmenlerin ek göstergesi 3600'e çıkarılacak, çalışma şartları iyileştirilecek.

- Atanamayan öğretmenlerin tamamının kademeli olarak atanmasını sağlayacak şekilde kadro ihdası yapılacak."

Beyannamede, işsiz her aileden bir kişiye asgari ücretin yarısı kadar aile desteği yardımı verileceği, işsiz gençlerin ailelerinin sağlık sigortasından yararlandırılacağı bildirildi.

Askerlik süresinin prim ödemeksizin emeklilik hizmetine sayılacağı, emekli aylıklarındaki eşitsizliklerin giderileceği, refah payının yükseltileceği kaydedilen beyannamede, emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetinin giderileceği, kadınlara sigortalılık öncesi doğumları için doğum borçlanma hakkı verileceği, sağlık hizmetlerinde kalitenin artırılması amacıyla yardımcı sağlık personelinin kamu ve özel sektörde istihdamının yaygınlaştırılacağı ifade edildi.

Kadına şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi çerçevesinde kadına ve çocuğa karşı suçlarda cezaların ağırlaştırılması, adli yardım desteğinin sağlanması ve dava açmada zaman aşımının kaldırılması için gerekli yasaların çıkarılması konusunda çalışmaların yürütüleceği bildirildi.

Beyannamede PKK’lılar, FETÖ’cüler ve diğer teröristlerle çocuk istismarcıları, tecavüzcüler ve kadın katilleri hariç olmak üzere demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran, zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarına af çıkarılması için girişimlerin sürdürüleceği belirtildi.

- Kudretli Türkiye'nin inşası

Beyannamede, Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu sorunları aşmasının ve küresel meydan okumalara karşı durabilmesinin, milli birlik ruhunun güçlenmesi ve milletin kök değerlerine yönelmesiyle mümkün olabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.

MHP'nin uzun vadeli stratejik hedefinin, Türkiye'nin 2053'te "Küresel Güç ve Lider Ülke" konumuna ulaşması olduğu vurgulanan beyannamede, bu hedefin gerçekleştirilebilmesi için Türkiye'nin doğal ve beşeri kaynakları ile ekonomik, sosyal ve teknolojik imkan ve fırsatlarının harekete geçirilmesi ve kararlılığın en güçlü şekilde ortaya konulması gerektiği kaydedildi.

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