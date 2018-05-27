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MHP'nin seçim broşüründe Bahçeli ve Erdoğan yan yana

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 11:10 | Son Güncelleme

Partinin seçim çalışmalarında kullanılacak, Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birlikte fotoğraflarının yer aldığı broşürde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anlatılıyor - Bahçeli'nin Türk bayrağını öptüğü fotoğrafının bulunduğu diğer broşürde ise partinin taahhütlerine yer veriliyor

MHP tarafından, seçim çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anlatıldığı ve partinin vaatlerinin yer aldığı broşür bastırıldı. Seçim broşüründe, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yan yana fotoğrafları bulunuyor.

MHP'nin, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kampanyasında kullanacağı broşür ve kitapçıkların basımı tamamlandı.

Parti tarafından bastırılan, üzerinde "Cumhur İttifakı Millet Aklı" yazılı broşürde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin birlikte resimleri bulunuyor.

Broşürde, "15 Temmuz İhaneti ve Milli Diriliş Ruhu" ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş çerçevesinde Anayasa değişikliği ve 16 Nisan halk oylaması anlatılıyor.

MHP liderinin Türk bayrağını öptüğü resminin bulunduğu diğer broşürde ise partinin taahhütleri sıralanıyor.

Broşürler yarından itibaren 81 il teşkilatına gönderilecek.

- Adaylara seçim rehberi

MHP'de, ayrıca milletvekili adayları için "seçim rehberi", "yurt dışı sayım sandık kurulu genelgesi" ve "yurt içi sandık kurulu görevlileri genelgesi" kitapçıkları ile seçime yönelik eğitim CD'si hazırlatılarak adaylara dağıtıldı.

Bu arada, parti müşahitlerinin görev ve yetkilerinin yer aldığı kartların da basımı tamamlanarak teşkilatlara gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
çalışma MHP seçim

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