MHP'nin Sivas Bölge İstişare Toplantısı

Bahçeli, Türkiye sınırlarının hemen dibinde eşkıyanın tertip ve tezgah içinde olduğuna işaret ederek, "Türkiye, hunhar suikastların hedefindedir. Münbiç konusunda, ABD'yle varılan ve üç aşamalı olduğu söylenen planla ilgili sıcak gelişmeler ortadadır. Gelişmeler olumludur. Ne var ki teröristlerin Fırat'ın batısından sökülüp doğusuna sevki çare ve çözüm değildir. Terörist her yerde teröristtir. Hain her zemin ve zamanda haindir." ifadesini kullandı.

"Türkiye'ye silah çeken her örgüt, her oluşum, her grup, her kanlı yapı düşmandır ve düşmanın başı ezilmelidir. Bekamız için, beraberliğimiz için, birlik ve dayanışma ruhumuzun baki kalması için yani güvenliğimiz, huzurumuz, esenliğimiz, selamet ve geleceğimiz için 24 Haziran’dan sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi mutlaka kurulmalıdır. Cumhur İttifakı, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin teminatıdır. Türk milleti cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle bütün ağır sorunlarından kurtulacak, devlete ahenk, ekonomiye istikrar, toplumsal bünyeye nizam gelecektir. Cumhur İttifakı, millet aklı, milli bekanın teminatı. Cumhur İttifakı, millet aklı, bin yıllık kardeşliğin teminatı.

Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. TBMM'de çok güçlü bir MHP grubunun milletimiz tarafından oluşturulması da yasamanın denge ve denetleme fonksiyonuna işlerlik ve işlevsellik katacak, kazanan, kazançlı çıkan Türkiye ve Türk milleti olacaktır."

(Sürecek)