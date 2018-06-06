MHP'nin Sivas Bölge İstişare Toplantısı

SİVAS (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine ilişkin, "Bu komutanımızın apoletlerini sökecek müptezel henüz anasından doğmamıştır." dedi. Bahçeli, partisinin Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Sivas Bölge İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, MHP'yi "beka" diyenlere, çare olarak gösterdiklerini söyledi. Türk milletine 24 Haziran'da her zamankinden daha fazla iş düştüğünü vurgulayan Bahçeli, "Cenab-ı Allah’a şükürler olsun ki Türkiye sevdalıları oyunları bozmak için geliyor. Mazlumların hakkını savunmak, mağdurlara tercüman olmak için geliyor. Milliyetçi Hareket Partisi istiklalimizi ve istikbalimizi teminat altına almak amacıyla inanmışlıkla, sağlam ve şaşmaz bir iradeyle geliyor. Şüphesiz ki MHP’yi hedeflerine ulaştıracak, gücüne güç katacak, hak ettiği mevkilere çıkaracak sizlersiniz, aziz milletimizdir." diye konuştu. Sivas'ın Kurtuluş Mücadelesi'nin ilk duraklarından biri olduğunu hatırlatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"99 yıl evvel Sivas’ta Milli Mücadele’nin yol haritası çizilmişti. Kurucu kahramanlar işgalcilere taviz vermemişlerdi. Tam bağımsızlık dışında ikinci bir seçenek tanımamışlardı. Milli mukavemet canlanmış, milli ruh muazzez bir dirilişle şahlanmıştı. İmkansızlık kol geziyordu, zorluklar fazla, düşman ise faaldi. Yedi düvel üzerimize üşüşmüştü. Vatanımız istilaya uğramıştı. Milletimiz yorgun, yoksul, bitkin, bezgin, umutsuzdu. Hükümet çaresiz, atıl, dağınık, güdümlü, iradesiz ve kararsızdı. Uzun savaş yılları Anadolu’yu kasıp kavurmuştu. Emperyalizm varlığımızı yok etmek için seferber olmuştu. Küresel vahşet Türk milletini tarihten silmek için karanlık oyunlarını sahneye çıkarmıştı. Buna rağmen Türk milleti pes etmedi, teslim olmadı. Buna rağmen iman varsa imkan vardır, imkan varsa, inanç varsa istiklal olacaktır diyen kahramanlık ruhu devreye girdi, mücadelesiyle devleşti. Sivas bu ruhun yükseldiği muazzam bir vatan köşesidir. Milli sınırlar içinde vatanın bir bütün olduğu, birbirinden ayrılamayacağı Sivas’ta kararlaştırıldı. Her türlü işgal ve müdahaleye karşı milletin birlik olarak kendisini müdafaa ve mukavemet edeceği Sivas’ta belirlendi. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceğinin ilanı Sivas’ta yapıldı."

- "Mandacılar tekrar işbaşındadır" Bahçeli, "24 Haziran'da Sivas Kongresi'nin irade, itibar ve iffeti oylanacaktır." diyerek, yapılacak seçimin önemine değindi. Türkiye'de son yıllarda yaşanan olayların kurtuluş mücadelesinin verildiği dönemlerdeki olaylara benzerlik gösterdiğini anımsatan Bahçeli, şunları kaydetti: "Çünkü mandacılar tekrar işbaşındadır. Himaye arayanlar yeniden ileri atılmışlardır. 24 Haziran’da ya milli irade hakim olacak ve Türkiye’nin önü açılacak ya da zillet ittifakı milli hedef ve hayalleri akim bırakacak, sonuçta Türkiye kaybedecektir. Bunun başka yolu, başkaca alternatifi kalmamıştır. Türkiye’nin bölünmesi, sözde Kürt sorununu tanıyarak milli ve üniter devlet yapısının çökmesi, kendilerine millet ittifakı ismi veren partilerin ortak amacı haline gelmiştir. CHP’nin seçim beyannamesi federasyona yeşil ışık, Kürdistan’a yaldızlı davetiyedir. İP ve SP’nin seçim beyannameleri emin olunuz CHP’nin beyanlarından farklı değildir. Hepsi birden aynı kirli havuzda toplanmışlardır. Bunlar Sivas Kongresi’nin karşısında mevzilenen mandacı çürüklerdir. Bunlar Milli Mücadele’nin rövanşını almak için kuyruğa giren müstevli uzantıları, işgal bakiyeleridir. Bu nedenle, Türk milleti adı millet, aslı zillet olan ittifaka asla geçit vermeyecektir. Şayet verirse, hıyanet temize çıkacak, Türkiye düşmanları rahat nefes alacaklardır."

CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, DP hepsinin bir ağızdan kaosa "gel gel" yaptığını ve kargaşaya sinyal yaktıklarını savunan Bahçeli, bu partilerin Türkiye’yi geriye götürmek, gerileterek düşürmek için el birliği, söz birliği, emel birliği içinde çalıştıklarını iddia etti. Muhalefet partilerinin fitne ve dedikodu yaydıklarını, milli bekayla ilgili hiçbir kaygı taşımadıklarını, milli ülkülerle ilgili hiçbir samimiyet ifade etmediklerini ileri süren Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Varsa yoksa kriz siyasetini canlı tutmak için çabalıyorlar. Sundukları bir şey yok. Söyledikleri bir şey yok. Yaptıkları, yapacakları bir şey de yok. Ancak yalanları, dolanları, uydu ve uyduruk lafları pek çok. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adaylarına bakınız, tam bir garabet, tam bir felaket. Birisi çıkıyor, 'Parlamenter sisteme geri döneceğiz.' diyor, diğeri çıkıyor '2.Ordu Komutanının, terörle mücadelede üstün başarılara imza atmış saygın bir generalin apoletlerini sökeceğim.' iddiasında bulunuyor. Allah bunlara fırsat vermesin, milletimiz eyvallah etmesin. Düşünebiliyor musunuz, 2.Ordu Komutanı, Cumhurbaşkanımızın iftar programına katıldığından dolayı ince ince bozgun siyaseti yapan şahsın Nevşehir’de hedef tahtasına oturuyor. Neymiş, Cumhurbaşkanını alkışlamış. Ne yapacaktı, yuh mu çekecekti? Ültimatom mu verecekti? Muhtıra mı hazırlayacaktı? Ne yapacaktı, Cumhurbaşkanını protesto mu edecekti? Düşman mı sevindirecekti? İnceldikçe esneyen, esnedikçe kopma noktasına gelen siyasi meddah ve bezirgana, şerefli bir Türk komutanının apoletlerini sökme fikrini kim ya da kimler vermiştir?"