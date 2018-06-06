MHP'nin Sivas Bölge İstişare Toplantısı

SİVAS (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP başından sonuna yeni hükümet sisteminin paydaşıdır. Hedefimiz, TBMM'de sayısal ve siyasal olarak güçlü bir MHP'nin varlığıdır. Hedefimiz, TBMM'nin denge ve denetleme görevini eksiksiz yerine getirmektir." dedi. Bahçeli, partisinin Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen Sivas Bölge İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişiminin devlet ve millet açısından her anlamda bir dönüm noktası ve milat teşkil ettiğini söyledi. Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihinin en acımasız işgal ve istila denemesiyle karşı karşıya kaldığını, emperyalist çevreler ve piyonları tarafından alenen yok edilmek istendiğini vurgulayan Bahçeli, "15 Temmuz darbe girişimine karşı destansı bir cesaret gösteren aziz milletimiz bu girişime karşı göğsünü siper etmiş ve işgalcilere geçit vermemiştir. Kuşku yok ki bu direnişin mayasında birlik ve beraberlik ruhu, hayranlık uyandıran bir vatan sevgisi vardır. 15 Temmuz darbe girişimine teşebbüs eden hainler bu ruhun karşısında un ufak olmuş, asker kılığına bürünmüş teröristler ve arkalarındaki karanlık mahfiller bozguna uğratılmışlardır." diye konuştu.

Bahçeli, 7 Ağustos Yenikapı Ruhu ile oluşan milli birlik ve beraberlik ruhunun diri tutulması, Türkiye’nin sığ ve kısır tartışmalardan kurtulup el birliğiyle düzlüğe çıkması için büyük bir sorumluluk üstlendiklerini ve milletin verdiği görevden kaçmadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Siyasi gündemde kronik çekişme ve çatışma konusu olarak duran temel sorunları bu anlayışla ele almak, ülkemizin önünü açmak ve geleceğini planlamak durumundaydık. Bunların en önemlilerinden birisi de uzun zamandır ülkemizi meşgul eden yeni anayasa kapsamında derinleşen hükümet sistemi tartışmalarıydı. 10 Ağustos 2014’de cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle cumhurbaşkanının anayasal yetki ve sınırları devamlı anlaşmazlık konusu olmuştu. Bunun yanında başkanlık, yarı başkanlık ve partili cumhurbaşkanlığı ekseninde çok yoğun fikri münakaşalar süregelmişti. Bu tartışmalara bir son verebilmek ve millet iradesinin doğrudan tecelli edeceği yeni bir sistem inşasında bulunmak zorunluluk olarak ortaya çıkmıştı. Nihayetinde MHP olarak Türkiye’nin yeni bir toplum sözleşmesine ihtiyacı olduğu gerçeği ve sorumluluk bilinciyle hareket ettik. 15 Temmuz’dan sonra geniş tabanlı, uzlaşmaya dayalı ve çift başlılıktan kaynaklanan krizleri bitirecek bir hükümet sistemine duyulan ihtiyaç göz ardı edilemezdi, görmezden gelinemezdi. Milletimizin yeni bir soluğa, yeni bir hukuki mutabakata yönelik çağrı ve talebi reddedilemez bir boyuta ulaşmıştı. Buna duyarsız kalamaz, kulağımızın üstüne yatamazdık."

- "Üzerimize düşen görevi yerine getirdik" Türkiye'nin içinde bulunduğu vahim iç ve dış tehditlerin, bölgede cereyan eden kaos ve istikrarsızlık ortamının giderek artmasının, küresel güçlerin Türkiye üzerinde kurduğu baskılara karşı yönetim sisteminden kaynaklanan aksaklıkların giderilmesinin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin önemli gerekçeleri arasında olduğunu belirten Bahçeli, "Ülkemiz beka sorunu yaşarken yönetim sisteminden kaynaklanan sorun ve açmazlar geleceğimizin aleyhineydi. Biz, Türkiye’nin yeni bir anayasa değişikliği ve hükümet sistemine ihtiyacı olduğu gerçeğiyle üzerimize düşen görevi yerine getirdik." ifadelerini kullandı. Bahçeli, 16 Nisan halk oylamasından çıkan sonuçları tanımayan, millet iradesini hor gören ve sandıktan çıkan iradeye riayet etmeyen çarpık siyasi zihniyetlerin milletin kararlı duruşu karşısında çaresiz kaldığını dile getirdi. - "MHP başından sonuna yeni hükümet sisteminin paydaşıdır" Milli iradenin 16 Nisan 2017'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi onayladığını anımsatan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Parlamenter sistemi tekrar yürürlüğe koyma vaatleri ise beyhude bir çabadır. Türkiye'nin siyasi kargaşa ve dış kaynaklı müdahalelere kapı aralayan yönetim sistemi yerini güçlü ve istikrarlı bir hükümet sistemine bırakmış, Türkiye'nin ufkunu gölgeleyen önemli bir sorun uzlaşma kültürüyle ortadan kaldırılmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gelecektir, gelecek bizimle birlikte gelecektir. MHP başından sonuna yeni hükümet sisteminin paydaşıdır. Hedefimiz, TBMM'de sayısal ve siyasal olarak güçlü bir MHP'nin varlığıdır. Hedefimiz, TBMM'nin denge ve denetleme görevini eksiksiz yerine getirmektir. Hedefimiz, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni bütün kurum ve kurallarıyla hakim kılmaktır. Beşinci kol faaliyetiyle partimizi küçültmeye, küçük göstermeye, eritmeye, itibarsızlaştırmaya yönelik şerefsiz bir kumpasın aracı olan kiralık anket şirketleri ne söylerse söylesin, MHP sizin desteğinizle, milletimizin teveccüh ve takdiriyle değil barajları, okyanusları aşa aşa geliyor, her geçen gün yükseliyor. MHP Türkiye’nin geleceğinde söz sahibi olmak için günden güne büyüyor, milyonlar üç hilale umut bağlıyor."