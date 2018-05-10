MHP'nin Uşak'ta milletvekili adayları belli oldu

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA) - UŞAK'ta, 24 Haziran'da yapılacak genel seçim için MHP'nin 3 milletvekili adayı belli oldu.

MHP İl Başkanı Halit Görgülü, partisinin Uşak milletvekili adaylarının 13 gün önceden belli olduğunu söyledi. Milletvekili genel seçimi için MHP'nin Uşak vekil adaylarının 1'inci sıra Muhterem Kuruçay, 2'nci sıra Ahmet Gürten, 3'üncü sıra Muhammed Fatih Erdoğan olduğu açıklandı.

MHP Uşak İl Başkanlığı görevinden istifa ederek, milletvekilliği aday adaylığını açıklayan Muhterem Kuruçay, birinci sıradan aday gösterildi. Türk Eğitim- Sen Uşak Şube Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Gürten, ikinci sıra milletvekili adayı oldu. MHP Uşak'ın üçüncü sıra milletvekili adayı ise Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcılığı görevinde de bulunan Muhammed Fatih Erdoğan oldu.

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