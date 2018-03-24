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MHP’nin yeni yönetimi belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.03.2018 16:52 | Son Güncelleme

MHP’nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi.

MHP’nin yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı’na Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan, Fatih Çetinkaya ve Fethi Yıldız’dan oluşan 7 yeni isim girdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP’nin 12. Olağan Büyük Kurultayı’nın ardından yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Merkez Disiplin Kurulunu (MDK), bugün parti genel merkezinde topladı. Toplantıda yeni Başkanlık Divanı belirlendi. Başkanlık Divanı’na Kamil Aydın, İzzet Ulvi Yönter, Deniz Depboylu, Yaşar Yıldırım, Sefer Aycan, Fatih Çetinkaya ve Fethi Yıldız’dan oluşan 7 yeni isim girdi.
Genel Başkan Yardımcıları İstanbul milletvekilleri Edip Semih Yalçın ve Celal Adan, Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Adana Milletvekili Mevlüt Karakaya ile Sadir Durmaz ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı yerini koruyan isimler oldu.
Kurultay öncesi Genel Sekreterlik görevini yürüten İsmet Büyükataman, aynı görevine devam edecek.
Mustafa Hidayet Vahapoğlu ile Fatih Çetinkaya partinin genel sekreter yardımcıları oldu.

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