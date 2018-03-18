MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim belirlendi

ANKARA (AA) - MHP'nin 12. Olağan Büyük Kurultayı'nda, 75 kişilik Merkez Yönetim Kuruluna (MYK) 45 yeni isim seçildi.

Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurultayda, genel başkanlık seçimlerinden sonra, 75 kişilik MYK ile 9 kişilik Merkez Disiplin Kurulu (MDK) üyelikleri için seçimler yapıldı.

Genel Başkan Yardımcıları Celal Adan, Edip Semih Yalçın, Ruhsar Demirel, Emin Haluk Ayhan, Mevlüt Karakaya, Sadir Durmaz, MHP Genel Sekreter İsmet Büyükataman, Genel Sekreter Yardımcıları Mustafa Hidayet Vahapoğlu ve Mustafa Kalaycı MYK'deki yerini korurken, Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, Ekonomi ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Oktay Öztürk, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Günal yeni MYK listesinde yer almadı. Mevcut MYK üyelerinden Zuhal Topçu, Nevin Taşlıçay ve Ruhsar Demirel yerlerini korurken, 7 yeni kadın üye MYK'ye girdi.