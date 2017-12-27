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MHP'yi karıştıran ihraç! 120 kişi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ | 27.12.2017 16:31 | Son Güncelleme 9 saat önce

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, MHP'den 120 kişi istifa etti.

MHP'yi karıştıran ihraç! 120 kişi istifa etti

Bir süre önce partisinden ihraç edilen Sungurlu'nun MHPli Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e destek vermek için belediye binasında toplanan 120 kişi daha sonra İlçe Seçim Kurulu'na giderek MHPden istifa ettiklerini belirten dilekçelerini sundu.

İstifa edenlerin arasında, MHP eski Sungurlu Kadın Kolları Başkanı Birgül Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile il ve ilçe delegeleri yer aldı.

ŞAHİNER'İN İHRAÇ EDİLMESİNE TEPKİ

Partililer, gerekçe olarak Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in partiden ihraç edilmesini gösterdi.

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MHP Çorum Sungurlu ihraç istifa Abdulkadir Şahiner

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
bu gidişle mhp kala kala 1 kişi kalmış olacak oda yandaş bahçeli.
@osman_yesildag_1978 MHP bitmez merak etmeyin. Gidenler makam mevki için davasını satanlardır. MHP nin değeri aldığı oyla ölçülemez.
@osman_yesildag_1978 haberin yok galiba akp nin yeni sözcüsü oldu.
Tavşan dağa küsmüş diye diye.parti temizleniyor diye diye.mhp diye parti kalmicak.en son bahçeli akapeye geçer.partinin son adamıda çaycı olur
Tavşan dağa küsmüş...
BAY DEVLET KEPENKLERİ İNDİR ARTIK DÜKKAN KAPANIYOR
satmiş koltugu bızım sozci
parti adı kalanların olsun bizim ülkücüler her gittiği yer onların olur dava ölmez devam eder bu ülkücüyüm diyenlerle olur
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