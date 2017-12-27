MHP'yi karıştıran ihraç! 120 kişi istifa etti

Bir süre önce partisinden ihraç edilen Sungurlu'nun MHPli Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'e destek vermek için belediye binasında toplanan 120 kişi daha sonra İlçe Seçim Kurulu'na giderek MHPden istifa ettiklerini belirten dilekçelerini sundu.

İstifa edenlerin arasında, MHP eski Sungurlu Kadın Kolları Başkanı Birgül Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri ile il ve ilçe delegeleri yer aldı.

ŞAHİNER'İN İHRAÇ EDİLMESİNE TEPKİ

Partililer, gerekçe olarak Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner'in partiden ihraç edilmesini gösterdi.