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"Millet Bahçesi için çalışmalar hemen başlayacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.06.2018 10:35 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker: - "(Diyarbakır'ın eski stadının Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi kararı) Bu, çok pozitif bir ilgiyle karşılandı. Çalışmalar hemen başlayacak" - "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanaat önderleriyle bir araya geldiği iftar) 21 vilayetin kanaat önderleri, alimleri, çeşitli STK temsilcileri Diyarbakır'da toplandı. Doğu ve Güneydoğu vilayetlerinden 2 bin kişi" - "Türkiye'de ikamet eden Salim Müslim'in abisi de buraya geldi. Çünkü onun da bu memleketin barışına, AK Parti'nin düşüncelerine yakın, bu memleketin huzuru, selameti için kendi duruşunu ortaya koyması açısından, onun da o toplantıya katılması önemliydi"

DİYARBAKIR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği Diyarbakır'ın eski stadının Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesi kararının kentte pozitif bir ilgiyle karşılandığını, buna ilişkin çalışmaların hemen başlayacağını bildirdi.

Eker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini ve şehirdeki etkisini değerlendirdi.

Diyarbakır mitinginin önemine değinen Eker, çok yüksek bir katılımla gerçekleştirilen mitingin coşkulu geçtiğini söyledi. Mitinge 35-40 bin civarında bir vatandaşın katıldığını aktaran Eker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin genel meseleleri ve Diyarbakır'ın sorunlarıyla ilgili önemli mesajlar verdiğini anlattı.

- "Millet Bahçesi için hemen çalışmalar başlayacak"

Son yıllarda PKK terör örgütüne karşı etkin mücadelenin bölgenin huzurunu olumlu yönde etkilediğini kaydeden Eker, "Diyarbakır'da yaşayan insanların kendi iradeleri ve tercihleriyle daha rahat bir şekilde hayatlarını yaşadıklarını görüyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, şehrin eski stadının Millet Bahçesi'ne dönüştürüleceği müjdesi verdiğine işaret eden Eker, "Bu, çok pozitif bir ilgiyle karşılandı. Çalışmalar hemen başlayacak." bilgisini verdi.

- "İftara Doğu ve Güneydoğu illerinden 2 bin kişi katıldı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kanaat önderleriyle bir araya geldiği iftar programını değerlendiren Eker, şöyle konuştu:

"21 vilayetin kanaat önderleri, alimleri, çeşitli STK temsilcileri Diyarbakır'da toplandı. Doğu ve Güneydoğu vilayetlerinden 2 bin kişi. Türkiye'de ikamet eden Salim Müslim'in abisi de buraya geldi. Çünkü onun da bu memleketin barışına, AK Parti'nin düşüncelerine yakın, bu memleketin huzuru selameti için kendi duruşunu ortaya koyması açısından, onun da o toplantıya katılması önemliydi. Bölgedeki pek çok alim katıldı."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programında verdiği mesajların önemine dikkati çeken Eker, "Diyarbakır'dan bu mesajların verilmesi, 2 bin civarında kanaat önderinin Diyarbakır'da toplanmış olması çok önemli. Hem milli birlik ve beraberliğimiz için hem toplumsal uzlaşma alanı, ortak değerler üzerinden bu kadar insanın bir araya gelmesi, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşliğine vurgu yapması ve teröre karşı duruş ve pozisyon açısından çok çok önemliydi." diye konuştu.

- "Biz buranın diyar-ı huzur olmasını istiyoruz"

Eker, havalimanı yolu üzerinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşması üzerine bir kafeye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burada vatandaşlarla bir saatten fazla oturduğunu söyledi. Yüzlerce insanın büyük bir ilgi ve coşkuyla Erdoğan'ın bulunduğu kafeyi doldurduğunu ve dışarıda biriktiğini aktaran Eker, çıkışta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlara hitap ettiğini belirtti.

Bu etkinliklerin önemli olduğunu ifade eden Eker, "Bu etkinlikler, Diyarbakır'ın aslında terör örgütünün etkisinin azalmasının bir yansıması olarak gösterdiği husus sevindirici bir gelişme. Biz buranın diyar-ı huzur olmasını istiyoruz. Diyar-ı huzur olma yolunda da büyük bir mesafe katettiğini görüyoruz." yorumunu yaptı.

Terörle mücadeleyle ortadan kaldırılan baskı bulutlarının dağıldığını vurgulayan Eker, Diyarbakır'da önce gerekli hizmeti yapmayan belediyelerin, topluma karamsarlık aşılamanın aracı haline geldiğini söyledi.

Eker, "İnsanlara hizmet götürmek yerine, ideoloji taşıma aracı olarak kurumu görüyorlardı. Diyarbakır altyapıdan ve üstyapıdan bile mahrumdu. İnsanların içini karartan bir durumdu. Kayyum atanan belediyenin hizmetleri de bu farkı ortaya koydu." dedi.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker

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