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"Millet doğru ve dürüst siyasete tanıklık etti"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 15:04 | Son Güncelleme

BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan: - "CHP'li seçmenlerin HDP ile birlikte yapılan mitinglerden duyulan rahatsızlıklarını dinledik, adayları İnce'nin ise Türkiye'yi yönetebilecek kalibreden yoksun olduğunu ifade ettiler"

İZMİR (AA) - BBP Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti İzmir Milletvekili adayı Ahmet Gürhan, CHP'li seçmenlerin, partilerinin HDP ile yaptığı mitinglerden duydukları rahatsızlıkları dinlediklerini, adayları Muharrem İnce'nin ise Türkiye'yi yönetebilecek kalibreden yoksun olduğunu ifade ettiklerini savundu.

Gürhan, yaptığı yazılı açıklamada seçim çalışmaları kapsamında AK Parti kadroları olarak gece gündüz çalıştıklarını belirterek bu süreçte milletin kararını verdiğini, Cumhur İttifakı'nın yerli ve milli bir oluşum olduğuna milletin de ikna olduğunu gördüklerini aktardı.

Şişirme ve bindirme unsurlarla milletin aklını karıştırmak isteyenlere itibar etmeyen İzmirlilerin Cumhur İttifakı'na kalpten gelen mührü basacağını, CHP'nin kalesi olarak görülen yerlere yaptıkları ziyaretlerde büyük bir ilgiyle karşılaştıklarını anlatan Gürhan, şöyle devam etti:

"Özellikle CHP'li seçmenlerin HDP ile birlikte yapılan mitinglerden duyulan rahatsızlıklarını dinledik, adayları İnce'nin ise Türkiye'yi yönetebilecek kalibreden yoksun yoksun olduğunu ifade ettiler. Biz anladık ki durmak bilmeyen seçim mesaimiz meyvelerini verdi. Millet doğru ve dürüst siyasete tanıklık etti."

Gürhan, gönül rahatlığı ile 24 Haziran sürecini geçireceklerine işaret ederek şunları kaydetti:

"Ama unutulmasın ki biz siyaset erlerinin esas görevi 25 Haziran'la başlayacak ve bize güvenini bahşeden milletimize layık olma yolunda hep ilerlemektir. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dev projeler, yatırımlar peşi sıra gelmeye devam edecektir."

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