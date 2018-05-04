KAYSERİ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürekli çalıştığını belirterek, "24 saati, bir ayı, bir senesi, bir ömrü sadece bu millete adamış, ne cumartesisi var, ne pazarı var, ne gecesi var, ne gündüzü var. Allah için koşuyor, millet için koşuyor, mazlumların da sesi oldu." dedi.

Kayseri'de restorasyonu tamamlanan Siviş Camisi'nin yeniden ibadete açılış törenine katılan Bakan Özhaseki, bu yapının ayağa kaldırılmasına emeği geçen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ekibine teşekkür etti.

Çocukluğunun geçtiği mahallede, yanından her gün okula gittikleri bir caminin ibadete açılışı için bir arada bulunduklarını belirten Özhaseki, bu camilerin tapu senetleri olduklarını söyledi.

Bu camilerin kimliklerini ortaya koyan en güzel eserler olduğuna vurgu yapan Özhaseki, şunları söyledi:

"Bu camilere bakarak burada Müslüman Türk milletinin yaşadığı belli olur. Eğer geriden minareler gözükmüyorsa, eğer geriden ezan sesleri gelmiyorsa, orada Müslüman Türk milletinin yaşadığı belli olmaz. O yüzden bizim bu camilerimizi korumamız lazım. Bu hatıralarımızı yad edecek camilerimizi restore etmek lazım. Bu çevrede oturan insanların çocuklarını sübhaneke öğrenmeye bu camilere göndermesi lazım. Çünkü eğitim küçükken başlıyor. Hepimiz mahalle camilerine gittik, hocamızın önünde diz çöktük, sübhaneke okuyarak dinimizi öğrendik ve bu camilerin, bu mescitlerin her birinde hatıralarımız var. Cenabıhakk'a şükürler olsun ki bu milletin mayasında cömertlik var, Kayseri'nin mayasında cömertlik var."