HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

"Millet iradesinin ülke egemenliğine hakim olduğu sisteme geçiyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.05.2018 12:29 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: - "Parlamenter sistem yönetimince Türkiye'de darbeler eksik olmadı, krizler eksik olmadı. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman sıkıntılı geçti. Vesayet baskıları altında ülke bugüne kadar geldi. Şimdi artık milletimizin verdiği kararla başkanlık sisteminin ilk uygulamasını bu seçimde yapacağız" - "Artık millet iradesinin daha etkili olduğu, millet iradesinin ülke egemenliğine tamamen hakim olduğu cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu sistemde güçlü yürütme, güçlü parlamento esastır"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Artık millet iradesinin daha etkili olduğu, millet iradesinin ülke egemenliğine tamamen hakim olduğu cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu sistemde güçlü yürütme, güçlü parlamento esastır." dedi.

Demircan, AK Parti Samsun İl Başkanlığında düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, her seçimin Türkiye için önem taşıdığını söyledi.

Seçimlerin milletin iradesini beyan ettiği, devletin nasıl yönetilmesi konusunda kararını ortaya koyduğu en önemli hadise olduğuna işaret eden Demircan, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet rejimi ve demokrasi sistemi ile yönetildiğini anımsattı.

Demircan, demokrasinin değişik yöntemleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunlardan bir tanesi parlamenter sistem, bir tanesi de başkanlık sistemi. Bugüne kadar parlamenter sistem ile yönetildik. Maalesef parlamenter sistem yönetimince Türkiye'de darbeler eksik olmadı, krizler eksik olmadı. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman sıkıntılı geçti. Vesayet baskıları altında ülke bugüne kadar geldi. Şimdi artık milletimizin verdiği kararla başkanlık sisteminin ilk uygulamasını bu seçimde yapacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin kalkınmada alması gereken mesafenin arzulandığı düzeyde olmayışının nedenlerinden birinin parlamenter sistemde yaşanan darbeler olduğunu vurgulayan Demircan, "Artık millet iradesinin daha etkili olduğu, millet iradesinin ülke egemenliğine tamamen hakim olduğu cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu sistemde güçlü yürütme, güçlü parlamento esastır. Birbirinden kuvvetler ayrımı ile ayrılmış, kuvvetler ayrımına uygun şekilde çalışan yasama, yürütme sistemi hakimdir. Aynı şekilde bağımsız yargı sistemi hakimdir." ifadesini kullandı.

Ahmet Demircan, 24 Haziran seçimlerin Türkiye'nin geleceği üzerinde çok olumlu etkiler oluşturacak bir seçim olduğunu belirterek, "Türkiye bugüne kadar yakaladığı kalkınma hızını, özellikle 16 yıllık AK Parti iktidarı döneminde yakaladığı kalkınma hızını katlayarak yoluna devam edecek. Bu coğrafyada güçlü ülke demek, güçlü Türkiye demek. Mazlumların da elinden tutan Türkiye demektir. Türkiye ve aziz milletimiz kendisine yakışan neticeyi inşallah 24 Haziran'da ortaya koyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Samsun Milletvekili adayları Yusuf Ziya Yılmaz, Orhan Kırcalı, Bekir Keleş, Elif Coşkun Bilgin ve Caner Göktepe katıldı.

PARTNERPhotoshop değil hepsi gerçekPhotoshop değil hepsi gerçek
AK Parti'li Karal: Yeni ufukların çizileceği bir Türkiye önümüzdeAK Parti'li Karal: Yeni ufukların çizileceği bir Türkiye önümüzde
Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
24 haziran seçimi Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Samsun

En Çok Okunan Haberler

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Adil Gür'ün 24 Haziran seçim sonuçları tahminine tepki!

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Son dakika! Tunceli'de gri listede yer alan Fuat Fikri öldürüldü

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Mehmet Akif Alakurt'un son halini görenler gözlerine inanamadı!

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

Son dakika! Ünlü şarkıcı Gökhan Kırdar yoğun bakımda

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

CNN Türk yayınında büyük skandal! Bütün Türkiye gördü

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

AK Parti-MHP ittifakının sandalye sayısı HDP'nin oy oranına bağlı

İlginizi Çekebilir

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Ahmet Hakan yayınladı! İşte Muharrem İnce'nin hiç bilinmeyen fotoğrafı

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanından şok iddialar: Susturun şunu!

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Abdullah Gül'ün eski danışmanı yazdı: Gül ve Davutoğlu'nun FETÖ'cülükle suçlar, hapse atarız

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Selahattin Demirtaş'ın duruşmaya katılmama sebebi herkesi güldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Doğu Perinçek'ten Ahmet Hakan'a burç tepkisi: Perinçek galaksinin dışında

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Erdoğan: Prensiplerimize dikkat etmeyenleri listeye almadık

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

Muharrem İnce'den Erdoğan'a suikast iddiasına dikkat çeken yorum

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

AK Parti'de milletvekili adayı gösterilmeyen Mehmet Metiner ve Şamil Tayyar'dan ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

Selahattin Demirtaş'ın tahliye talebi reddedildi

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu istifa etti!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.