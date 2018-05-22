"Millet iradesinin ülke egemenliğine hakim olduğu sisteme geçiyoruz"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Artık millet iradesinin daha etkili olduğu, millet iradesinin ülke egemenliğine tamamen hakim olduğu cumhurbaşkanlığı sistemine geçiyoruz. Bu sistemde güçlü yürütme, güçlü parlamento esastır." dedi.

Demircan, AK Parti Samsun İl Başkanlığında düzenlenen milletvekili aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, her seçimin Türkiye için önem taşıdığını söyledi.

Seçimlerin milletin iradesini beyan ettiği, devletin nasıl yönetilmesi konusunda kararını ortaya koyduğu en önemli hadise olduğuna işaret eden Demircan, Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhuriyet rejimi ve demokrasi sistemi ile yönetildiğini anımsattı.

Demircan, demokrasinin değişik yöntemleri bulunduğuna dikkati çekerek, "Bunlardan bir tanesi parlamenter sistem, bir tanesi de başkanlık sistemi. Bugüne kadar parlamenter sistem ile yönetildik. Maalesef parlamenter sistem yönetimince Türkiye'de darbeler eksik olmadı, krizler eksik olmadı. Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri her zaman sıkıntılı geçti. Vesayet baskıları altında ülke bugüne kadar geldi. Şimdi artık milletimizin verdiği kararla başkanlık sisteminin ilk uygulamasını bu seçimde yapacağız." diye konuştu.