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'Millet İttifakı' protokolü YSK'ya sunuldu 

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 17:59 | Son Güncelleme

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 'Millet İttifakı' protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu.

'Millet İttifakı' protokolü YSK'ya sunuldu 

Nursima KESKİN/ANKARA, (DHA)- CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 'Millet İttifakı' protokolü Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) sunuldu. Demokrat Parti adaylarının İYİ Parti listelerinden gösterilerek seçime gireceği belirtildi.
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti temsilcileri, 24 Haziran seçimleri için oluşturulan ve 'Millet İttifakı' olarak adlandırılan iş birliği protokolünü YSK'ya sundu. Parti temsilcileri ittifakın hayırlı olmasını dileyerek açıklamalarda bulundu. 4 parti liderinin imzalarının bulunduğu ittifak protokolü şöyle:
"Farklı yaşam tarzı ve siyasal görüşü olan toplumsal kesimlerin demokratik ilkeler etrafında sağlayacakları uzlaşma, milletimizin ihtiyacı olan barış, huzur ve istikrarın ön şartıdır. Demokrasilerde hukukun üstünlüğünün esas alarak yapılan ve uygulanan anayasa, seçim kanunları yönetimlerin meşruiyet kaynağıdır ve bir uzlaşma rejimi olan demokrasinin temel yapıtaşlarıdır.
Erken seçim kararının alındığı günlerde siyasi partiler ve seçim kanunlarında yapılan değişiklikler; temsilde adalet, milli iradenin tecellisine mani olacak düzenlemeler ve engellerle doludur. Milli iradenin eksiksiz tecelli etmesi, kuvvetler ayrılığına dayalı güçlü Meclis'in olduğu güçlü bir Türkiye'nin inşa edilmesi milletimizin ortak menfaatinedir.
Bu amaçla ülke meselelerine farklı bakan, kendi görüşlerine göre farklı çözüm yolları önerek siyasi partilerin 'seçim iş birliği' yapmasının, temsilde adaletin sağlanması ve milletimizin her bir üyesinin iradesinin hiçbir etki altında kalmadan Yüce Meclisimizde temsil edilmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyoruz.
Bizler ülkemizin bugün içinde bulunduğu zor koşulların farkında olarak Yüce Meclisimizin huzurunda, tüm vatandaşlarımızın şahitliğinde; toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya son vermek, huzur ve güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına katkıda bulunmak, ülkemizin siyasal sistemini bir an önce normalleştirmek, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlamak, tüm hak ve özgürlüklerin ilkelerini hayata geçirmek üzere seçim iş birliği için biraraya geldik.
Farklı program ve dünya görüşlerimizi muhafaza ederek vatandaşlarımızın siyasi tercihlerinin Meclis'e eksiksiz yansıması ve temsilde adaletin sağlanması amacıyla CHP, DP, İYİ Parti ve SP olarak 24 Haziran günü yapılacak 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçim iş birliği yapmaya karar verdik. Bu iş birliği çerçevesinde CHP, SP ve İYİ Parti 'Millet İttifakı' adı altında kendi amblemleriyle seçime gerecek. Demokrat Parti de adaylarını İYİ Parti'nin listelerinden göstererek 'Millet İttifakı'nın parçası olacaktır."

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'Millet İttifakı' protokolü YSK'ya sunuldu 'Millet İttifakı' protokolü YSK'ya sunuldu

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