Millet İttifakı protokolü YSK'ye sunuldu

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Partinin (DP) kurduğu Millet İttifakı'nın protokolü Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) teslim edildi. YSK'den çıkışında açıklama yapan CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, sözlerine Ankara'daki sel baskını nedeniyle yaralananlara acil şifalar dileyerek başladı. Millet İttifakı protokolünü vermek üzere ittifaktaki diğer parti temsilcileriyle YSK'ye geldiklerini belirten Tezcan, "Hayırlı bir adım attık. 24 Haziran seçimlerinde inşallah Türkiye'nin önündeki temel problemleri çözecek ve engelleri aşacak adımı birlikte başarıya ulaştıracağız." dedi. Demokrasinin, siyaset kurumunun ayakta kalabilmesi ve toplumun sorunlarını çözebilmesi noktasında en önemli rejimlerden birisi olduğunu belirten Tezcan, 4 siyasi partinin demokrasinin, milli iradenin parlamentoya yansımasının önündeki engelleri kaldırmak, kutuplaşmaya karşı toplumsal uzlaşma, huzur ve adaleti tesis etmek üzere birlikte hareket etme kararı aldıklarını söyledi. Tezcan, 2839 Sayılı Yasa'daki hükümler çerçevesinde 4 siyasi partinin seçim iş birliğinin şu şekilde işleyeceğini açıkladı:

"Millet İttifakı adı altında 3 siyasi parti seçim ittifakı kararı almıştır. CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi bu seçimlere millet ittifakı adı altında seçim ittifakı yaparak gireceklerdir. Kendi amblemleri ve kendi listeleriyle oy pusulalarında yer alacaklardır. Bunun protokolünü imzalayıp YSK'ye verdik. Yine seçim iş birliği kararı aldığımız Demokrat Parti de Millet İttifakı'nı desteklemektedir, ittifakın bir parçasıdır. Demokrat Parti seçimlerde adaylarını İYİ Parti listesinden gösterecektir." - "Ülkemize ve milletimize yarayacak bir ittifakı gerçekleştirdik" Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın ise 81 milyon vatandaşın hangi partiye oy verecek olursa olsun temelde müşterek talepleri bulunduğunu, huzur, barış, adalet, esenlikle geleceğinden emin olmak istediğini ifade etti. Bu ittifakla Türkiye'nin normalleşmesine vesile olacak bir adımı attıklarını belirten Aydın, "Seçimi kazanma tutkusunun önüne memleketimizin, milletimizin sorunlarını çözme tutkusunu koyduk. Partilerimize değil ülkemize ve milletimize yarayacak bir ittifakı gerçekleştirdik." diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kazım Ataoğlu da 4 siyasi parti olarak öncelikle gerçekten milletin iradesinin Meclise eksiksiz yansıması, her vatandaşın oyunun Mecliste temsil edilmesi bakımından bir araya geldiklerini, böylelikle baraj meselesinin ortadan kalkmış olduğunu söyledi. Ataoğlu, "Biz farklı görüşleri, farklı programları olan 4 siyasi partiyiz ancak ana ilkelerde, demokraside, kuvvetler ayrılığında güçlü bir meclis anlayışında bir araya gelerek böyle bir ittifak kurduk ve bunu resmileştirerek YSK'ye takdim ettik." ifadelerini kullandı. DP Genel Başkan Yardımcısı Muhtar Mahramlı ise ülkenin çok partili hayata geçilmesinde ön ayak olan DP hep "Yeter söz milletindir" ifadesiyle yola çıktığını ve bugün de demokrasinin parlamentoda tam ve kamil manasıyla temsil edilmesi için diğer partilerle hareket etme kararı aldığını söyledi. - "Hiç kimseyle özel bir husumeti yoktur" "İttifakla ilgili Sayın Cumhurbaşkanı 'Tüm amaçları Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek' demişti ne söyleyeceksiniz?" sorusu üzerine CHP Sözcüsü Tezcan, "İttifak için bir araya gelen siyasi partilerin tek amaçları, yok edilmek istenen demokrasiyi yeniden güçlü bir şekilde kurmak, Türkiye'de adalet, hukukun üstünlüğü ve huzuru sağlamak konusunda kendi programlarını ve farklılıklarını koruyarak asgari müştereklerde toplumun önüne bir yeni gelecek açmaktır. Hiç kimseyle özel bir husumeti yoktur, husumet değil kardeşlik üzerine kurulmuş, hedefleri olan bir ittifaktır." dedi.

Tezcan, "HDP, 'İttifak dışında tutulmamız demokrasi ayıbı' dedi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna karşılık da "Bu ittifak, polemikleri artırmak üzere oluşturulmuş değil tam tersine mümkün olan en geniş uzlaşmayı sağlamak niyetiyle atılmış adımdır." değerlendirmesinde bulundu. - Millet İttifakı protokolü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun imzasını taşıyan Millet İttifakı protokolü tek sayfa ve 4 maddeden oluşuyor. Protokolün 4 maddesi ve partilerin ittifakta nasıl yer alacağına ilişkin bölüm şöyle: "Bizler, bugün ülkemizin içinde bulunduğu zor koşulların farkında olarak yüce milletimizin huzurunda tüm vatandaşlarımızın şahitliğinde, 1- Toplumsal ayrışma ve kutuplaşmaya son vermek, halkımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına katkıda bulunmak, 2- Ülkemizin siyasal sistemini bir an önce normalleştirmek, çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleriyle yeniden inşa etmek,