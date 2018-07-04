HABER

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.07.2018 15:16 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre; İYİ Parti Sözcüsü Aytun Çıray, 'Millet İttifakı'nın seçim sonrasında sona erdiğini açıkladı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir açıklama yaparak ""İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı." cevabını verdi." dedi

Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, partisinin genel merkez binasında basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çıray, Kanun Hükmünde Kararnamelerin (KHK) yayınlanmasına ilişkin, KHK yetkisinin ülkenin sistemini değiştirmede kullanıldığını söyledi. İYİ Parti’nin KHK uygulamalarını dikkatle takip edeceklerini belirten Çıray, gerektiğinde itiraz görevini yerine getireceklerini ifade etti.

‘SEÇİM İŞBİRLİĞİ İTTİFAKINA ŞU ANDA BİR İHTİYAÇ KALMAMIŞTIR’

Bir basın mensubunun ‘Parlamentoda ve olası bir erken yerel seçimler konusundaki ittifak tavrınız ne olacaktır?’ sorusuna Çıray, şu yanıtı verdi:

“Biz her seçime hazırız. Ancak Türkiye’nin bu kadar büyük ekonomik, sosyal sorumlulukları varken Türkiye’yi yeniden başka bir gündeme sokmanın tamamen bu sorunları göz ardı etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız işbirliği bir koalisyon değildir. Anlatmakta zorluk çektiğimiz konulardan birisi de buydu. Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesi ile birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek Türk milleti ile paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da ‘doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur’. Önce bir getirsinler görelim.”

FAHRETTİN YOKUŞ’UN AÇIKLAMALARI

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un erken seçim konusunda ‘AK Parti ile yasa çıkarılması konusunda işbirliği yapabiliriz’ şeklindeki açıklamasına ilişkin de Çıray, “Sayın Yokuş çok milli bir tavır sergileyerek, ‘Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğunda hangi siyasi parti bu ülkenin çıkarlarına uygun bir yasa getirirse, o yasayı desteklemek İYİ Parti’nin yapıcı muhalefet anlayışının bir gereğidir’ demek istiyor. Kimse burada öküzün altında buzağı aramasın” diye cevap verdi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir açıklama yaparak "Karar alındığı zaman her parti süratle seçime hazırlanır. Biz zaten 24 Haziran'ın hemen arkasından bundan sonra gelecek seçimlere hazırlanabilmek için kolları sıvadık. Her zaman her seçime hazırız." dedi.

Genel seçimlerin ardından Millet İttifakı yapan partilerin liderlerinin ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili bir soruya Karamollaoğlu, "İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı." cevabını verdi.

PARTNEROnlar da modaya uydu!Onlar da modaya uydu!
CHP Konya delegelerinden kurultay çağrısıCHP Konya delegelerinden kurultay çağrısı
CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıtCHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Millet İttifakı 24 haziran seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

Muslera, Gomis, Rodrigues, Belhanda ve Maicon'un satış fiyatı belirlendi

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İlginizi Çekebilir

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'den minik Leyla çıkışı! Sosyal medyadan çok sert tepki gösterdi

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Meral Akşener'e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkan yardımcılığı mı teklif edildi?

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu tepkisi: Açıklamalarını beğenmedim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sonuçlar bende kalacak, paylaşmayacağım!

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Kabine için sürpriz isimler gündemde! Ankara kulisleri bunu konuşuyor

Okuyucu Yorumları 30 yorum
Akpye katılmayın da
İyi parti genel balkanı haricinde bütün partiler RTE emrine girmiş durumda bundan sonra oyum iyi partiye
yiyin birbirinizi ete para vermeyin :))
mhp kafali gereksizler!! yanilmadim ve size oy vermedim
besle kargayı oysun gözünü.
el ele hdp yi meclise soktunuz.Allah hepinizin belasını versin
CeHaPe yi kullandilar ne ittifaki hersey okyanus ötesi proje
Sız ıyı partı çok nankörmüşünüz be yazıklar olsjn size
Ve iyi parti akp ile birleşir beklenen gibi
ZATEN ÖLÜ DOĞMUŞTU
hani nerdesiniz troller,ablacı yalakalar. nasıl birbirinize düştünüz. yiğin şimdi birbirinizi
chp' nin İyi Parti kıyakçılığının sonu doğal olarak ayakçılık olacak.
Nedense hiç şaşırmadık
Meral ak partiye yanaşacak ama babayı alır.Her şey beklenir bu kadından
öküz öldü , ortaklık bozuldu.. zaten iyi partinin yeri pkk lı--fetöcü CHP ile , yobaz SP nin yanı değildi...kendi çizgisindeki mhp ile ılımlı bir ortaklık kurabilir, hırstan, kinden, nefretten arınmış bir halde akp ye de katılabilirdi.. ama nereden alındığı belli olmayan "" siyasi gaz "" akşenerin hiç işine yaramadı..bundan sonra yıkım ekibi chp nin kuyruğundan kopup, ülkemiz için hayırlı işlerin yanında olmasını dilerim..
baştab beri AKEPE projesidir dedim ben bu partiye.
zillet ittifakı bitmiştir...ha ha
Balıkesir B.B seçimlerinde yine ittifak bekliyoruz.Anlaşın....Alalım....
eğer size yapılan iyiliği unutursanız kalbiniz kurusun . digerleri gibi eleştirirdiğiniz kişinin yanında yer alırsanız ilk ve son mecliste oluşunuz olacak
karamolla sen kimsin
Hayrola tam CHP kaynıyorken nedir bu fırsatçılık.. Yoksa Meral Hanım CHP ye çatı adayı mı olacak? kimbillir..
karamollaoglu hala kendini bulunmaz zannediyor
ne kadar nankör bır partıymışınız chp lı olarak sıze bu fırsatı tanıyanlara hakkımı helal etmıyorum
zaten seçim sonuna kadardı, bunlar mhp gibi tüm etik değerlerini akp ye teslim etmedilerki
Cenabı hakkın laneti pkk pyd hdp feto israil abd ab şer ittifakı ve yandaşları üzerine olsun Allah bunları kahhar ismiyle kahretsin daim azap içinde bıraksın dünyada ve ahirette yerleri yurtları olmasın amin amin amin
Erdoğan devrilmediğine göre,iyi parti chp nin demokratik çatısı altında ezilmesin yıpranmasın sahte rol bitmiştir,Milliyetçi geçinmeye devam....
Allah'ım beni görsün inşaallah sizi alsın ????????????
yakında sizde akp safında yer alırsınız kimin ne oldugu belli değil zaten milletin de kafası karıstı.
yüce Rabbim beni görsün sizi alsın emi.
yüce Rabbim beni görsün sizi alsın????
Diğer Haberler
CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt

CHP'de son durum! Aziz Kocaoğlu'nun çağrısına ilçe başkanlarından yanıt

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

Erzurum'da Muharrem İnce'ye protesto şoku! Arkasından bağırdı, polis güçlükle uzaklaştırdı

Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi

Kenan Sofuoğlu, Meclis'e Lamborghini'yle geldi

CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce'yi çok kızdıracak sözler

CHP'de kazan kaynıyor! Muharrem İnce'yi çok kızdıracak sözler

Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

Yeni kabine ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.