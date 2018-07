Son dakika! İYİ Partili isim açıkladı: Millet ittifakı sona erdi

“Biz her seçime hazırız. Ancak Türkiye’nin bu kadar büyük ekonomik, sosyal sorumlulukları varken Türkiye’yi yeniden başka bir gündeme sokmanın tamamen bu sorunları göz ardı etmekle ilgili olduğunu düşünüyorum. Bu ekonomik şartlarda bu hükümetin erken seçime gidebileceğini zor görüyorum. Ancak CHP kendi içindeki sorunları erteleyebilmek için böyle bir erken seçim kavramını ortaya atmış olabilir. Bizim yaptığımız işbirliği bir koalisyon değildir. Anlatmakta zorluk çektiğimiz konulardan birisi de buydu. Seçim hilelerine karşı, oyların yabana gitmemesi için bir seçim işbirliği ittifakı kurmuştuk. Bu seçimlerin sona ermesi ile birlikte bu seçim işbirliği ittifakına şu anda bir ihtiyaç kalmamıştır. İYİ Parti kendi hükmü şahsiyeti altında kendi özel siyasetini üreterek Türk milleti ile paylaşacaktır. Erken seçimler konusunda da ‘doğmamış çocuğa don biçmenin bir anlamı yoktur’. Önce bir getirsinler görelim.”

FAHRETTİN YOKUŞ’UN AÇIKLAMALARI

İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş’un erken seçim konusunda ‘AK Parti ile yasa çıkarılması konusunda işbirliği yapabiliriz’ şeklindeki açıklamasına ilişkin de Çıray, “Sayın Yokuş çok milli bir tavır sergileyerek, ‘Türkiye’nin çıkarları söz konusu olduğunda hangi siyasi parti bu ülkenin çıkarlarına uygun bir yasa getirirse, o yasayı desteklemek İYİ Parti’nin yapıcı muhalefet anlayışının bir gereğidir’ demek istiyor. Kimse burada öküzün altında buzağı aramasın” diye cevap verdi.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da bir açıklama yaparak "Karar alındığı zaman her parti süratle seçime hazırlanır. Biz zaten 24 Haziran'ın hemen arkasından bundan sonra gelecek seçimlere hazırlanabilmek için kolları sıvadık. Her zaman her seçime hazırız." dedi.

Genel seçimlerin ardından Millet İttifakı yapan partilerin liderlerinin ne zaman bir araya geleceğiyle ilgili bir soruya Karamollaoğlu, "İttifak, genel seçimlerle ilgili bir konuydu. İttifak ömrünü o noktada tamamladı." cevabını verdi.