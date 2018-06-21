HABER

"Millet İttifakı Tutum Belgesi" açıklandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 15:28 | Son Güncelleme

CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti tarafından imzalanan "Millet İttifakı Tutum Belgesi" kamuoyuna açıklandı - Tutum Belgesi'nden: - "Elde edilecek Meclis çoğunluğumuz ve seçilecek cumhurbaşkanı adaylarımız ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini, yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi, demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa edeceğiz" - "Terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı mücadele"

Millet İttifakı Tutum Belgesi'nde, "Elde edilecek Meclis çoğunluğumuz ve seçilecek Cumhurbaşkanı adaylarımız ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini, yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa edeceğiz." ifadelerine yer verildi.

"Millet İttifakı Tutum Belgesi", CHP, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve İYİ Parti temsilcileri tarafından JW Marriot Hotel'te düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna açıklandı.

Toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, DP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özdemir, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Satuk Buğra Kavuncu ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ katıldı.

Parti temsilcileri adına açıklamada bulunan Mehmet Özdemir, İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'in talebiyle başlatılan çalışmalar kapsamında, 4 partinin katılımıyla oluşturulan 4 komisyonun bir süredir yaptıkları toplantılarda belli bir metin üzerinde anlaştığını söyledi.

Özdemir, "Biz buna 'Millet İttifakı Tutum Belgesi' diyoruz. Bu metnin seçimden 3 gün önce açıklanmasının son derece önemli olduğu kanaatindeyiz. Burada Millet İttifakı'nı oluşturan dört partinin genel başkan yardımcıları olarak huzurunuzda belli bir taahhüdü yerine getiriyoruz." dedi.

Özdemir, açıklamasının ardından hazırlanan metni okudu.

CHP, DP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin farklı program ve dünya görüşlerini muhafaza ederek vatandaşların siyasi tercihlerinin Meclis'e eksiksiz yansıması amacıyla 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimine "Millet İttifakı" adı altında katıldıklarını belirten Özdemir, "Memnuniyetle ifade ederiz ki Millet İttifakı, ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda büyük bir uyum içindedir. Bu çerçevede Millet İttifakı'nın bizatihi varlığı, ülkemizde oluşturulmaya çalışılan toplumsal ayrışma ve kutuplaşmayı önemli ölçüde azaltmış, her türlü provokatif tutuma rağmen insanımızın özlediği huzur, kardeşlik ve güven ortamı içinde adil ve güvenli bir seçimin yapılmasına ciddi anlamda katkı sunmuştur." diye konuştu.

Özdemir tarafından okunan Tutum Belgesi'nde şunlar yer aldı:

"Yine bilinmesini isteriz ki 'Millet İttifakı', ittifak protokolünde ortaya konulan temel ilke ve hedefler doğrultusunda 24 Haziran 2018 seçimlerinde aziz milletimizin Millet İttifakı'na ve Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerimizin cumhurbaşkanı adaylarına göstereceği teveccüh ile elde edilecek Meclis çoğunluğumuz ve seçilecek Cumhurbaşkanı adaylarımız ile tek kişinin otoritesine bağlı hale getirilen ülkemizin siyasal sistemini, yeni yasama döneminde zaman kaybetmeksizin kuvvetler ayrılığı ilkesine ve çoğulcu demokrasi esaslarına göre rekabetçi demokratik siyasal zemini tüm gerekleri ile yeniden inşa edeceğiz.

Bu inşa sürecinde cumhurbaşkanlığı yetkilerinin, kuvvetler ayrılığı ilkeleri ve Meclis denetimi esasına göre kullanılmasını sağlama, hukukun üstünlüğünü, yargı bağımsızlığını ve tarafsızlığını sağlama, OHAL’i derhal kaldırma, terörün her türlüsü ile kesintisiz, etkin ve kararlı mücadele, kontrolden çıkmış durumdaki enflasyon, döviz kuru ve faizlerin, güven ortamı ve normalleşmenin sağlanarak kontrol altına alınması, başta ifade ve basın özgürlüğü olmak üzere tüm hak ve özgürlüklerin vatandaşlarımız ve kurumlarımız tarafından layıkıyla kullanılmasını temin etme ilkelerini hayata geçirme kararlılığındadır."

PARTNERSüper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...Süper kahramanlar yaşlanırsa ne olur? İşte yanıtı...
Gündoğdu, Muharrem İnce'nin mitingine hazırGündoğdu, Muharrem İnce'nin mitingine hazır
Karaaslan: Türkiye artık mega projelerle, terörle mücadeleyi bir arada yapıyorKaraaslan: Türkiye artık mega projelerle, terörle mücadeleyi bir arada yapıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
CHP İYİ parti Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

Bodrum'da silahlı çatışma: Ölenler arasında ses sanatçısı da var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

24 Haziran seçimi uyarısı! Çok ağır cezaları var

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Türker İnanoğlu korkuttu! Bodrum'da talihsiz kaza

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Beline kadar yırtmaç! Herkes ona baktı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

Leyla'nın amcasına kan donduran telefon! Güvenlik güçleri harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

Meral Akşener'den canlı yayında bomba iddia: Uyarmıştım! Erdoğan 2010'dan beri biliyor

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Hangi lider daha çok izlendi? Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Yıldırım...

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım 'vahim bir durum' dedi son anketi açıkladı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Mehmet Şimşek: OHAL için artık bir sebep kalmadı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Muharrem İnce polise küfür etti iddiası! Ses kaydı yayınlandı

Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt

Egemen Bağış'tan Muharrem İnce'ye yanıt

Çavuşoğlu ilk kez açıkladı: Gözlerimden yaşlar geldi

Çavuşoğlu ilk kez açıkladı: Gözlerimden yaşlar geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.