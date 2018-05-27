SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye’yi 16 yılda bölgesinde süper güç haline getiren iktidarın AK Parti iktidarı olduğunu belirterek, "Onun da reisine, rehberine, cumhurbaşkanına bu aziz millet her zaman güvendi. Millet kahraman ama bilin ki lideri de kahraman. Çünkü süt nasılsa kaymağı da öyle olur. Bu millet nasılsa onun içinden reisi de cumhurbaşkanı da öyle olur." dedi. Sivas'ın Gürün ilçesinde düzenlenen iftar programında konuşan Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde hemşehrilerinden destek ve güç istedi. Egemenliğin sahibinin millet olduğunu söyleyen Yılmaz, “Yasamanın da sahibi millettir. İkinci ayağı yürütmedir yani hükümettir, millettir sahibi. Üçüncü ayağı da mahkemelerdir. Dolayısıyla da bu aziz millet dedi ki 'Şimdiye kadar bendeki hak parlamentoyu seçmekti, onun dışında hükümeti ben seçmiyordum. Yargıyı da ben seçmiyordum, sadece yasamayı seçmek bendeydi' dedi. Fakat geçen yıl 16 Nisan'da yapılan referandumda bu aziz millet dedi ki 'Kusura bakmayın sistem değişti, bundan sonra yürütmeyi de ben seçeceğim' dedi." şeklinde konuştu.

Hükümeti milletin kuracağını dile getiren Yılmaz, "Sabah sandıkta oy vereceksiniz, akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceksiniz. Bu bakımdan bu hükümete millet hükümeti diyoruz. Eğer bu hükümeti parlamenterler kursaydı ismi parlamenter hükümeti olurdu." ifadelerini kullandı. - "Bu millet ne yaparsa doğru yapar" Milletin kendi hakkına sahip çıktığını, parlamentoyu ve hükümeti belirlediğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti: "Peki yargıyı da belirlemesi lazım. Onu nasıl belirliyor? Doğrudan seçebilir mi? Olabilir. Fakat şu anda seçtikleri vasıtasıyla bir şekilde milli iradeye uygun hale getiriyorlar. Nasıl oluyor? Cumhurbaşkanını seçti, cumhurbaşkanı sayesinde Anayasa Mahkemesine, Hakimler Savcılar Kuruluna ve Danıştay üyeliği ile Yargıtay Başsavcılığına seçim yapılıyor. Milli iradeyle bağını kurmak için. İşte bu 24 Haziran’da iki seçimi bir arada yapıyoruz. Bir, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde hükümeti kimin kuracağına millet karar verecek, yürütmeyi belirleyeceksiniz. İki, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerini belirleyerek yasamayı oluşturacaksınız. Biz diyoruz ki bu millet ne yaparsa doğru yapar. Bu aziz millete güveniyoruz."

Aziz millete güvenemeyen insanların olduğunu ve milletin elindeki hakkı almak istediklerini söyleyen Bakan Yılmaz, şöyle devam etti: "Yani hükümeti millet kurmasın, milletin böyle hakkı olmasın. Ne olsun? 'Eski parlamenter sistem olsun' diyorlar. Niye geri alıyorsun, nedir bu millete olan güvensizliğin? Gaye kendilerini bu ülkenin sahibi sayıyorlar, kendileri bu ülkenin seçkinleri, geri kalanlar maraba. Geri kalanların hakkı hukuku olmaz. 'Eğer bir hakkı hukuku varsa, o hakkının hukukunun çerçevesini de biz belirleriz' diyorlar. Bu millete güvensiz olan halkın temsilcileri olmayan kişilere inşallah bu aziz millet 24 Haziran'da bir ders verecektir, ‘Hakkımı elimden alma’ diyecektir. Çünkü bu millet hakkını, hukukunu ve demokratik kazanımlarını dişiyle tırnağıyla kazandı, hatta canıyla kazandı. Dolayısıyla da inanıyoruz ki Türkiye’nin önü açıktır, ufku açıktır. Vereceğiniz oylarla hükümeti belirleyeceksiniz, vereceğiniz oylarla yasama organını, milletvekillerini belirleyeceksiniz. Güçlü bir yürütme olacak, güçlü bir parlamento olacak. Güçlü parlamento, güçlü yürütme aynı zamanda güçlü Türkiye demektir. Türkiye’nin güçlü olmasını mı istiyorsunuz, o halde parlamentonuz güçlü olsun. Türkiye’nin güçlü olmasını mı istiyorsunuz, o halde yürütmeniz güçlü olsun. Güçlü bir liderlik olsun. 16 yıllık tecrübeler göstermiştir ki Türkiye gerçekten çevresindeki birçok ülkeye kıyasla çok büyük başarılara imza atmış bir ülke."