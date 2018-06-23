Bülent Turan, "Sandıklara hakimler, çünkü bu millet 100 yıldan beri seçim yapıyor, 50 yıldan beri çok partili hayat var. Her sandıkta 5 partinin temsilcisi olur. İktidar muhalefet ufak parti hepsinin olur. Yetmedi devletin memuru var. Yetmedi şeffaf izlersiniz müşahitlerle beraber. Her şey açıktır. Sandık sayımı biter, zabıtlar ortak imzalanır. Her parti imzalar. O zabıtlar ile gider ortak imzalanır. Ankara'ya gider ortak imzalanır. Tüm aşamalar hepsi tüm partilerin katkısıyla olur. Şimdi dünden beri Muharrem İnce ağız değiştirdi. 'Yok efendim toplanın, sandalye alın, cübbeleri alın YSK'ye gideceğiz' diyor. Bak şimdiden söylüyorum, bu şeffaf demokratik usulle yapılan seçimlere rağmen, bir adam çıkar da meydanda yanlış yapmaya kalkarsa, hukukun dışında bir şeyler yapmaya kalkarsa, 15 Temmuz'da bu millet ne yapmışsa aynısını yapacaktır." diye konuştu.

- "Kaybedince çamura yatmak yok"

Kimsenin sandık güvenliğine ve şeffaf demokratik yapısına söz söyleme hakkı olamayacağını vurgulayan Turan, şöyle devam etti:

"Gel sandığa beraber sahip çıkalım. Her parti temsilci versin. Zaptı beraber imzalayalım. Kaybedince çamura yatmak yok. Kaybedince mızmız yapmak yok, bu millet ne derse baş tacı. Ben seçilirsem de kaybedersem de baş tacı. Ama aynısını Muharrem'in de yapması lazım. Öyle şimdiden tehdit edercesine 'Sandıklara şunu yaparız, bunu yaparız', yok öyle 3 kuruşa 5 köfte geride kaldı arkadaşım. Bu millet ne yaptığını biliyor, sandığına sahip çıkacak."

- "Bunların hepsi bu devletin kurumları"

Turan, Muharrem İnce'nin TRT ile ilgili sözlerine de değinerek, "Muharrem İnce TRT ile ilgili sürekli bir iftirada bulunuyor. Çıkıyor TRT kötü, TİKA kötü, AFAD kötü, böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunların hepsi bu devletin kurumları. Sen de bu devletin başına adaysın. İnsan kendi devletinin kurumu ile kavga eder mi? Şimdiden Antep'de İzmir'de birçok yerde, TRT çalışanlarına saldırı oldu. Bir devlet adamına bunlar yakışır mı? Yanlış varsa iktidar olursun düzeltirsin bu başka bir şey. Ama tehditle, hakaretle, kurumlara saldırarak, devlet adamlığı olmaz. Zaten bunlar devlet adamı falan değil. Muharrem İnce çok kıymetliyse, çok iyi bir liderse, ey CHP'liler 3 ay önce, neden bunu başkan yapmadınız. CHP'nin başına başkan yapmadınız da biz niye Türkiye'nin başına başkan yapalım? Çok kıymetliyse siz başkan yapsaydınız." değerlendirmesini yaptı.

