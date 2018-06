ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Gel sandığa beraber sahip çıkalım. Her parti temsilci versin. Zaptı beraber imzalayalım. Kaybedince çamura yatmak yok. Kaybedince mızmız yapmak yok, bu millet ne derse baş tacı." dedi.

Turan, Lapseki ilçe meydanında yaptığı konuşmada, seçime saatler kaldığını belirterek, seçmene 24 Haziran Pazar günü sandığa giderek oy kullanmaları çağrısında bulundu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin seçim günü bir sandalye alıp, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) önüne gideceğini söylediğini hatırlatan Turan, CHP'nin bugüne kadar yapılan her kampanya döneminde 'Sandıklara hakimiz" açıklamasında bulunduğunu kaydetti.

Bülent Turan, "Sandıklara hakimler, çünkü bu millet 100 yıldan beri seçim yapıyor, 50 yıldan beri çok partili hayat var. Her sandıkta 5 partinin temsilcisi olur. İktidar muhalefet ufak parti hepsinin olur. Yetmedi devletin memuru var. Yetmedi şeffaf izlersiniz müşahitlerle beraber. Her şey açıktır. Sandık sayımı biter, zabıtlar ortak imzalanır. Her parti imzalar. O zabıtlar ile gider ortak imzalanır. Ankara'ya gider ortak imzalanır. Tüm aşamalar hepsi tüm partilerin katkısıyla olur. Şimdi dünden beri Muharrem İnce ağız değiştirdi. 'Yok efendim toplanın, sandalye alın, cübbeleri alın YSK'ye gideceğiz' diyor. Bak şimdiden söylüyorum, bu şeffaf demokratik usulle yapılan seçimlere rağmen, bir adam çıkar da meydanda yanlış yapmaya kalkarsa, hukukun dışında bir şeyler yapmaya kalkarsa, 15 Temmuz'da bu millet ne yapmışsa aynısını yapacaktır." diye konuştu.