SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Bu aziz millet kim neyi, ne için, nasıl yaptı bilir. Milletin terazisinin bu zamana kadar şaştığı hiç görülmemiştir. Millet önüne gelenlere baktı ve en doğru kararı verdi. Eğer milletin hatalı olduğunu düşünüyorsanız siz demokrasinin 'd'sinden anlamamıştırsınız. Demokrasinin patronu, demokrasinin son söz sahibi millettir. Millet ne derse herkesin şapka çıkartması lazım." dedi.

Yılmaz, Sivas'ın Ulaş ilçesinde parti binasında partililere hitap ederek, 24 Haziran'da vatandaşların hükümeti kurmak için seçime gideceğini söyledi. Hükümeti kurma yetkisinin millette olduğunu ve vatandaşların akşam sandıklar açıldığında hükümeti kimin kurduğunu bileceğini ifade etti. Yılmaz, "Hükümeti kim kurmuş oluyor, millet kurmuş oluyor. Hükümetin kurulmasına millet karar veriyor." diye konuştu.

Eski sistemde zaman kaybedildiğini ve kaynak israf edildiğini dile getiren Yılmaz, milletin bunu görerek, 'Hükümeti ben kuracağım' dediğini belirtti.

Bu sistemin daha demokratik olduğunu aktaran Yılmaz, "Eskiden yüzde 46-47 ile hükümet kurmak mümkündü, şu anda yüzde 49 ile biz hükümeti yönetiyoruz. Ama şimdi yüzde 46 ile, yüzde 49 ile hükümet kurmak mümkün mü? Değil. Hükümeti kurabilmek için mutlaka yüzde 50+1 oy alabilmek lazım. Yani halkın yarısından bir fazlasının desteğini alan hükümeti kuracak. Dolayısıyla bu sistem milletin iradesine uygun bir sistem." ifadelerini kullandı.