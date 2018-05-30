BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Seçim için sahada olan bütün siyasetçileri birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapmaya davet ediyorum. Sandıktan çıkacak sonuca herkes razı olacak. Millet ne derse o olacak." dedi.
Destici, Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Gazi ile görüştü. Destici, parti genel merkezindeki görüşmede yaptığı konuşmada, Pakistan'ın son dönemde her alanda attığı adımları desteklediklerini belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin özellikle ekonomik, kültürel ve askeri anlamda ileri seviyelere çıkmasını istediklerini ifade etti.
Türkiye ve Pakistan'ın terörizm gibi benzer bir problemleri bulunduğuna ve iki ülke üzerinde oynanan oyunlar olduğuna işaret eden Destici, bu konuda beraber mücadele edilmesi halinde daha iyi sonuç alınabileceğini kaydetti.
Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Gazi de iyi ve kötü zamanda iki ülkenin birbirine yakın durduğunu belirterek, "Türkiye'nin uluslararası alanda yaşadığı her başarıyı kendi başarımız sayarız. Ne olursa olsun Pakistan her zaman kardeşlerinin yanında yer alacaktır. İki ülke arasındaki iyi niyetli ve dostane ilişkinin yeni nesillere aktarılması gerekir." dedi.
Gazi, ayrıca BBP'ye, 24 Haziran'da yapılacak seçimde başarı diledi.
- "Millet ne derse o olacak"
Destici, bir gazetecinin Gezi olaylarının yıl dönümü olduğunu hatırlatması üzerine, Gezi olaylarını "planlı" ve "örgütlü" bir kalkışma hareketi olarak niteleyerek, şunları söyledi:
"Bir yeşil alan, ağaç, böcek diye başladı ama daha sonra işin renginin bu olmadığı, gizli ve planlı bir kalkışma olduğu ortaya çıktı. Türkiye, inşallah önümüzdeki seçimden sonra bu süreçleri tamamen geride bırakacak. Hem yönetimde istikrara kavuşacak hem güçlü bir yönetim oluşturacak. Türkiye bundan sonra ne Gezi türü eylemlerle ne darbelerle karşı karşıya kalmaz diye ümit ediyorum. Türkiye o günleri de aynen 15 Temmuz'u atlattığı gibi milletinin feraseti, devleti yönetenlerin dirayetiyle atlattı."
Destici, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülke, millet, kardeş Türk-İslam coğrafyası için hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Seçim için sahada olan bütün siyasetçileri birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yapmaya davet ediyorum. Sandıktan çıkacak sonuca herkes razı olacak. Millet ne derse o olacak." ifadesini kullandı.
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