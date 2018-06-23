"Millet ne karar verirse başımızın üzerinde yeri var"

DENİZLİ (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin, "Bu milletin 'mahşeri vicdan' dediğimiz o vicdanı, müthiş bir terazidir. Verdiği kararlarda asla da hata olmaz. Ve ne karar verirse başımızın üzerinde yeri vardır." dedi.

Bakan Zeybekci, Merkezefendi ilçesi Bayramyeri Meydan'ında partisince kurulan seçim stantlarını gezerek, vatandaşlarla sohbet etti.

Burada gazetecilere, yarın gerçekleşecek seçimlerle ilgili bir değerlendirmede bulunan Zeybekci, "Memleketimiz ve milletimiz için Rabbim inşallah hayırlı sonuçlar getirsin. Gördüğünüz gibi demokrasinin, milletin iradesinin tecellisi için son gün ve son anlar yaşanıyor." dedi.

Gayet medeni, demokratik ve festival havasında geçen seçim çalışmalarında artık son faaliyetlerin yapıldığına işaret ederek, "Hayırlı olsun inşallah. Güzel olacak, ben ona inanıyorum. Çünkü bu milletin 'mahşeri vicdan' dediğimiz o vicdanı, müthiş bir terazidir. Verdiği kararlarda asla da hata olmaz. Ve ne karar verirse de başımızın üzerinde yeri vardır." diye konuştu.

Daha sonra partililerle bir araya gelen Zeybekci'nin programı basına kapalı devam etti.

