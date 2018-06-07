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"Millet olarak 2023'e, 2071'e emin adımlarla yürüyeceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 23:00 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: "Türkiye, prangalarından, krizlerden, kaoslardan, koalisyonlardan kurtularak güçlü bir yürütmeyle, yanına güçlü Meclis'i de alarak güçlü Türkiye yolunda önemli bir virajı geçecek" - "Ya millet olarak 2023'e, 2071'e emin adımlarla yürüyeceğiz, ya da Allah korusun, o eski Türkiye sevdalıları, bu ülkeyi geriye döndürecekler"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye, prangalarından, krizlerden, kaoslardan, koalisyonlardan kurtularak güçlü bir yürütmeyle, yanına güçlü Meclis'i de alarak güçlü Türkiye yolunda önemli bir virajı geçecek." dedi.

Aydın, Kahta Belediyesi tarafından şehit ailelerine ve vatandaşlara verilen iftarda, ülkenin, tarihi bir süreçten geçtiğini belirterek, bir karar verme arifesinde olduğunu söyledi.

Seçmenin 24 Haziran'da, olmak ya da olmamak kadar önemli, tarihi bir karar vereceğini vurgulayan Aydın, "Ya millet olarak 2023'e, 2071'e emin adımlarla yürüyeceğiz, ya da Allah korusun, o eski Türkiye sevdalıları, bu ülkeyi geriye döndürecekler." diye konuştu.

Geçmişten beri devam eden hak ile batılın mücadelesine işaret eden Ahmet Aydın, milletin tarihiyle bağ kurması ve inançlarını yaşamasının, birilerini rahatsız ettiğini dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Aydın, 24 Haziran'da son yüzyılın en önemli seçimlerinden birinin yapılacağını vurgulayarak, "Ülke ilk defa makas değiştirecek. Türkiye, prangalarından, krizlerden, kaoslardan, koalisyonlardan kurtularak güçlü bir yürütmeyle, yanına güçlü Meclis'i de alarak güçlü Türkiye yolunda önemli bir virajı geçecek." şeklinde konuştu.

PARTNERKorkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...Korkunç ölüm! Saçları banyo küvetini tıkayınca...
"Demokrasimiz 24 Haziran ile daha da güçlenecek"
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