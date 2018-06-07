TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Türkiye, prangalarından, krizlerden, kaoslardan, koalisyonlardan kurtularak güçlü bir yürütmeyle, yanına güçlü Meclis'i de alarak güçlü Türkiye yolunda önemli bir virajı geçecek." dedi.
Aydın, Kahta Belediyesi tarafından şehit ailelerine ve vatandaşlara verilen iftarda, ülkenin, tarihi bir süreçten geçtiğini belirterek, bir karar verme arifesinde olduğunu söyledi.
Seçmenin 24 Haziran'da, olmak ya da olmamak kadar önemli, tarihi bir karar vereceğini vurgulayan Aydın, "Ya millet olarak 2023'e, 2071'e emin adımlarla yürüyeceğiz, ya da Allah korusun, o eski Türkiye sevdalıları, bu ülkeyi geriye döndürecekler." diye konuştu.
Geçmişten beri devam eden hak ile batılın mücadelesine işaret eden Ahmet Aydın, milletin tarihiyle bağ kurması ve inançlarını yaşamasının, birilerini rahatsız ettiğini dile getirdi.
TBMM Başkanvekili Aydın, 24 Haziran'da son yüzyılın en önemli seçimlerinden birinin yapılacağını vurgulayarak, "Ülke ilk defa makas değiştirecek. Türkiye, prangalarından, krizlerden, kaoslardan, koalisyonlardan kurtularak güçlü bir yürütmeyle, yanına güçlü Meclis'i de alarak güçlü Türkiye yolunda önemli bir virajı geçecek." şeklinde konuştu.
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