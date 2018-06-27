"Millet yönetimde istikrar, temsilde adalet mesajı verdi"

MUHAMMET EMİN AVUNDUKLUOĞLU - Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, milletin 24 Haziran seçimlerinde yönetimde istikrar, temsilde adalet mesajını kuvvetli bir şekilde verdiğini bildirdi.

Pakdil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk halkının cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde istikrara "evet" dediğini ve Recep Tayyip Erdoğan'ın en yakın rakibine 22 puan fark atarak, yeni yönetim siteminin ilk cumhurbaşkanı seçildiğini belirtti.

AK Parti'nin ipi birincilikle göğüsleyerek, seçmen nezdinde güven tazelediğini anlatan Pakdil, "Millet, AK Parti ve MHP'den oluşan Cumhur İttifakı'na Meclis'te ciddi bir çoğunluk vermiş, böylece Meclis'ten uzlaşı ve hoşgörü iklimi içerisinde çalışmalarına devam etmesini istemiştir. Millet iradesi TBMM'ye yaklaşık yüzde 100 oranında yansımış ve millet yönetimde istikrar, temsilde adalet noktasında mesajını kuvvetli bir şekilde vermiştir." dedi.

Türk siyasi tarihinde yer almış tüm siyasi parti üyeleri ve bağımsız siyasetçilerin üye olduğu Türk Parlamenterler Birliği olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve Cumhur İttifakı'nı tebrik eden Pakdil, "Yeni yönetim sisteminin milletimize, Gazi Meclisimize ve siyasi partilerimize hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Türki milletinin önü açıktır." ifadelerini kullandı.

