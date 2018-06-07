TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Bir taraftan terörle mücadele, öbür taraftan ekonomik büyüme ve bununla beraber millete yapılan hizmetler hızla devam ediyor." dedi.

Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Belediye Başkanı Abdurrahman Toprak ve AK Parti İlçe Başkanı Bedir Yeni ile El Emeği Göz Nuru Sanat Çarşısı'nın açılışına katıldı.

Açılış öncesi gazetecilere açıklamada bulunan Aydın, AK Parti hükümetiyle beraber Türkiye'nin hizmet görmeye başladığını ve Türkiye'nin adeta bir şantiye alanına dönüştüğünü ifade etti.

İstikrar ve uyum sayesinde millete hizmet yolunda hiçbir engelin kalmadığını dile getiren Aydın, şöyle konuştu:

"Biz istiyoruz ki halkımıza yapılan bu hizmetler devam etsin. Tabii ki bu hizmetleri çeşitli yollarla engellemeye çalıştılar. En son dolar üzerinden ekonomi ile müdahale etmeye çalıştılar ama Türkiye ekonomisinin sağlam temeller üzerinde olması, iktidarımızın ne yaptığını bilmesi, güçlü bir cumhurbaşkanımızın başımızda durmasından dolayı o oyunları bozduk. Gördüğünüz gibi dolar düşüşe geçti. Kuzey Irak'ta, Suriye'de Türkiye'nin ne kadar haklı olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Bir taraftan terörle mücadele, öbür taraftan ekonomik büyüme ve bununla beraber millete yapılan hizmetler hızla devam ediyor. Biz bu hizmetleri yapmaya devam edeceğiz. Bunun için de hem güçlü bir cumhurbaşkanı hem de güçlü bir meclisi çıkarmamız lazım. Bu anlamda 24 Haziran seçimlerinde halkımızdan ciddi bir destek bekliyoruz."

Aydın ve beraberindekiler, daha sonra Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından yapımı devam eden 500 kişilik öğrenci yurdu, ilçe emniyet müdürlüğü hizmet binası, yarı olimpik yüzme havuzu, 2 bin kişilik spor salonu inşaatlarında incelemelerde bulunduktan sonra Kitap Kafenin açılışını gerçekleştirdi.

