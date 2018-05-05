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"Milleti tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler"

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.05.2018 16:46 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: - "Kılıçdaroğlu, 9'uncu defa Erdoğan'ın karşısına çıkarak, 9'uncu defa mağlup olmamak için kendi yerine mağlup olacak bir adam buldu sonunda. Şimdi onun tadını çıkaracak" - "Bir aydan beri aday çıkarmaya çalışıyorlar. Adeta papatya falı... CHP'lilerin delegelerinin oyunu alamayan bir insanın bu ülkede milletin oyunu alabileceğini varsayarak, yola çıktılar. Milleti tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler"

BİLECİK (AA) - Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, CHP'nin Yalova Milletvekili Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı adayı göstermesine ilişkin, "Kılıçdaroğlu, 9. defa Erdoğan'ın karşısına çıkarak, 9. defa mağlup olmamak için kendi yerine mağlup olacak bir adam buldu sonunda. Şimdi onun tadını çıkaracak." dedi.

Çavuşoğlu, Bozüyük Belediyesi Kapalı Pazar Yeri'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, milletin gönlüne girip, onların kalbini kazanmadan büyük hizmetler yapmanın, devasa eserler ortaya koymanın hiçbir anlamı olmadığını bildirdi.

AK Parti'nin ilkelerinin insanların kalbini kazanmaya yönelik olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Milletimiz, 15-16 yıldan bu yana her önüne sandık geldiğinde AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu hizmet ve anlayışı takdir ederek, sandıkta onu tekrardan bu ülkenin başına getirdi." diye konuştu.

Çavuşoğlu, yapılan yatırım ve hizmetlerle Türkiye'yi 3,5 kat büyüttüklerine işaret ederek, "Bugün geldiğimiz nokta dünyanın gıptayla izlediği bir noktadır. Biz yine de 'Milletimiz bunun daha fazlasına layık, yetmez' diyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore'nin milli gelirinin 39 bin dolar olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye, halen 11 bin dolarlık durumda. Bütün çabalarımıza, yatırımlarımıza, azmimize rağmen halen o noktaya gelemedik. Halbuki Güney Kore'de bir savaş yaşanmıştı ve aynı şekilde yeniden hayata başlanmıştı. Bizden 25-30 yıl sonra yeniden hayata başlayan ülkeler, almış başını yürümüş, Türkiye yıllarca yerinde saymış. Bunun muhasebesini yapmak zorundayız. Hiç kimseyi suçlamak adına değil, neden yapılamadığını, bugün yapılabiliyorsa nasıl yapıldığını mutlaka anlamamız gerekiyor."

- "Hızlı kararların alınabildiği bir sisteme geçiyoruz"

Türk milletinin güçlü medeniyet inşa etmiş fertlerden oluştuğunu aktaran Çavuşoğlu, "Recep Tayyip Erdoğan, 'Biz yaparız' dedi ve zincirleri kıra kıra 16 yılda bunları yaptı." dedi.

Çavuşoğlu, ülkenin çok farklı bir noktaya geldiğine işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki vesayet sistemi bitirilecek. Yıllardır 15 aylık hükümet etme ortalamasıyla istikrarsızlığın kol gezdiği ülkemiz, bu istikrarsızlığı bertaraf edecek. Tek başına, kararlı, istikrarlı, etkin ve hızlı kararların alınabildiği bir sisteme geçiyoruz. Bu sisteme geçerken siyaset mühendisleri, tekrar sahnede oynuyor. Aynı masa etrafında bir araya gelip çay içemeyecek insanlar, sadece Erdoğan'ı ülkenin başından uzaklaştırmak için ittifak kuruyor. Bu, milletin gözünden kaçar mı? Oynanan oyunun, yapılan siyaset mühendisliklerinin farkındayız. Onlar ne yaparsa yapsın bütün siyaset mühendisliklerini yere fırlatıp, çöp kutusuna atacağız. Bir aydan beri aday çıkarmaya çalışıyorlar. Adeta papatya falı... CHP'lilerin delegelerinin oyunu alamayan bir insanın bu ülkede milletin oyunu alabileceğini varsayarak, yola çıktılar. Milleti tanımadıklarını bir kez daha gösterdiler. Adam, CHP'li kendi delegesinin oyunu alamamış. Mensubu bulunduğu parti, kendisine oy vermemiş, onu genel başkan yapmamış. Bu millet, onu cumhurbaşkanı yapar mı?"

- "Ülkeyi yönetmek, ciddi bir iştir"

Türkiye'nin önemli ve güçlü bir ülke olduğunu, daha çok yol katedeceğini anlatan Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlara ülke teslim edilmez. Bunlar, bırakın ülke yönetmeyi kendi kendilerini yönetemediklerini bir kez daha bize göstermedi mi? 'O mu olsun, bu mu olsun?' Biraz ekonomiden anlayacaktı ama fizik öğretmeni. Ülkeyi yönetmek, ciddi bir iştir. Kılıçdaroğlu, 9'uncu defa Erdoğan'ın karşısına çıkarak, 9'uncu defa mağlup olmamak için kendi yerine mağlup olacak bir adam buldu sonunda. Şimdi onun tadını çıkaracak. 'Muharrem gel bakalım buraya, git bakalım oraya' demek suretiyle bir taraftan Muharrem'i yemeye çalışacak, bir taraftan da makamını ve mevkisini korumak için olmadık şeylerin içine girecek. Bunların derdi ülke değil. Birisinin çıkıp da 'Benim ülkeyle ilgili şöyle bir hülyam, tasavvurum var.' dediğini görüyor musunuz?"

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, daha sonra Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, Belediye Başkanı Nihat Can, Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ile kapalı pazar alanını gezdi.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bilecik

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