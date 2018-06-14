Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Milletin direnci, cesaretiyle beraber umuyoruz ki Türkiye üzerinden operasyon yapmak isteyenlerin bir kez daha düşünmeleri gerekir. Milletimiz bu vatan için canını vermeye hazır." dedi.

Tüfenkci ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, Emniyet ve Garnizon şehitliklerini ziyaret etti. Şehitler için dua eden Tüfenkci ve Çalık, kabirlere karanfil bıraktı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitliğe geldiklerini söyledi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve gazilere uzun ömürler dileyen Tüfenkci, bugün de Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısında bir askerin şehit düştüğünü, 4 askerin yaralandığını anımsattı.

Bakan Tüfenkci, hainlerin durmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizlerin de onların üzerine gitme noktasındaki kararlılığımız, irademiz ve cesaretimiz durmuyor. Dolayısıyla bu ülke topraklarından onların köklerini kazıyana kadar ve yurdumuzun 781 bin metrekaresini emin hale getirene kadar mücadelemiz devam edecek, hem yurt içinde hem de yurt dışında. Burada yatan şehitlerimizin yakınlarının gözü arkada kalmadı, Allah'a hamdolsun. Mücadele devam ediyor."

Üzerinde bulundukları toprağı vatan yapan şeyin şehitlerin kanları ve canları olduğuna dikkati çeken Tüfenkci, şehitler tarafından kendilerine emanet edilen vatana en iyi şekilde bakmaya çalıştıklarını söyledi.

Bakan Tüfenkci, "Milletin direnci, cesaretiyle beraber umuyoruz ki Türkiye üzerinden operasyon yapmak isteyenlerin bir kez daha düşünmeleri gerekir. Milletimiz bu vatan için canını vermeye hazır." ifadelerini kullandı.

