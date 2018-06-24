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"Milletimiz demokrasisine ve ülkesine sahip çıkıyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 13:00 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, oyunu Bursa'da kullandı - Hakan Çavuşoğlu: - "Türkiye'de seçime katılım yüzde 86-87 civarında gerçekleşiyor. Bunu hiçbir Batı ülkesinde göremezsiniz. Milletimiz demokrasisine ve ülkesine gerçekten çok sahip çıkıyor. Seçime katılım çok önemli"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye'de seçime katılım yüzde 86-87 civarında gerçekleşiyor. Bunu hiçbir Batı ülkesinde göremezsiniz. Milletimiz demokrasisine ve ülkesine gerçekten çok sahip çıkıyor. Seçime katılım çok önemli." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yıldırım Belediyesi İmam Hatip Ortaokulundaki 2325 numaralı sandıkta eşi Fatma Şahin ile birlikte oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hayırlı olmasını diledi.

Milletin birlik ve beraberliği için vatandaşların sandık başına geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, güçlü Türkiye olarak yeni dönemin yükselen değeri olmayı ümit ettiklerini ve bunu da gerçekleştireceklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, millete güvenip inandıklarını, bunun yansımalarını da sahada gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki seçimler her zaman için bir demokrasi şöleni şeklinde geçmiştir. Her ne kadar sandıktan ümidi kesenlerin çamura yatarak hile ile ilgili bir şeyler söylemesinin geçmiş tarihlerden itibaren hiçbir gerçeklik payı olmadığı ortadadır. Bugün de maalesef böyle birtakım sözlerin sarf edildiğini görmek, duymak milletimize yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. İnsanımız sükunet içerisinde vakur bir şekilde oyunu kullanmaya devam ediyor. Türkiye'de 1950 yılından bu yana serbest olarak gerçekleştirilen seçimler adil bir şekilde yapılmış, yargının gözetimi, idaresi ve denetimi altında gerçekleşmiştir."

- "Seçime katılım çok önemli"

Seçimlerden yenilgiyle çıkan muhalefetin birtakım bahaneler ürettiğini savunan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Her dönemde maalesef sandıkta yenilgiyle çıkacağını görenler hep bu noktada kendi seçmenlerini avutmak adına ya milleti horlamışlardır, hakir görmüşlerdir ya da sandıklarda şaibe olduğu iddiasında bulunmuşlardır. Bunun hiçbir gerçeklik payı olmamıştır. Türkiye'de seçime katılım yüzde 86-87 civarında gerçekleşiyor. Bunu hiçbir batı ülkesinde göremezsiniz. Milletimiz demokrasisine ve ülkesine gerçekten çok sahip çıkıyor. Seçime katılım çok önemli. AK Parti olarak biz de özellikle 24'üncü dönemden sonra yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın ayağına sandıkları götürerek, vatandaşlık haklarını yapmaya imkan sağladık. Seçim Kanunu'nda yapılan değişikliklerle engelli vatandaşlarımıza seyyar sandıklarla hiçbir şekilde zorlukla karşılaşmadan vatandaşlık haklarını istedikleri gibi kullanmalarını sağladık ve bütün engellerini kaldırarak sandıkları önlerine götürerek, bu imkanı sağladık."

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