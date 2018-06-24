"Milletimiz demokrasisine ve ülkesine sahip çıkıyor"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Türkiye'de seçime katılım yüzde 86-87 civarında gerçekleşiyor. Bunu hiçbir Batı ülkesinde göremezsiniz. Milletimiz demokrasisine ve ülkesine gerçekten çok sahip çıkıyor. Seçime katılım çok önemli." dedi.

Çavuşoğlu, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Yıldırım Belediyesi İmam Hatip Ortaokulundaki 2325 numaralı sandıkta eşi Fatma Şahin ile birlikte oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin hayırlı olmasını diledi.

Milletin birlik ve beraberliği için vatandaşların sandık başına geldiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde, güçlü Türkiye olarak yeni dönemin yükselen değeri olmayı ümit ettiklerini ve bunu da gerçekleştireceklerini ifade etti.

Çavuşoğlu, millete güvenip inandıklarını, bunun yansımalarını da sahada gördüklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki seçimler her zaman için bir demokrasi şöleni şeklinde geçmiştir. Her ne kadar sandıktan ümidi kesenlerin çamura yatarak hile ile ilgili bir şeyler söylemesinin geçmiş tarihlerden itibaren hiçbir gerçeklik payı olmadığı ortadadır. Bugün de maalesef böyle birtakım sözlerin sarf edildiğini görmek, duymak milletimize yapılmış çok büyük bir haksızlıktır. İnsanımız sükunet içerisinde vakur bir şekilde oyunu kullanmaya devam ediyor. Türkiye'de 1950 yılından bu yana serbest olarak gerçekleştirilen seçimler adil bir şekilde yapılmış, yargının gözetimi, idaresi ve denetimi altında gerçekleşmiştir."