SİNOP (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Milletimiz hiç kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakarak oy vermez. Halk yapılana ve hizmete bakar, ona göre kararını verir." dedi.

Bakan Yılmaz, Halk Eğitim Merkezi'nde, AK Parti Sinop Kadın Kolları Başkanlığının 5. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, yeniden büyük Türkiye'yi kurma yolunda emin adımlarla yürüdüklerini söyledi.

Ülke olarak dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına girmek istediklerini ifade eden Yılmaz, bu hedefi yakalamanın zor olduğuna ancak çok yaklaştıklarına işaret etti.

Yılmaz, geçmiş 15 yıldaki başarı ve gayreti göstermeleri halinde bu hedefi yakalayacaklarına inandıklarını vurguladı.

Uluslararası çeşitli kuruluşların Türkiye ile ilgili araştırmalar yaptığını belirten Yılmaz, şöyle devam etti:

"Artık bu ülke için 'Geçmişte ne başardı, gelecekte ne yapar.' diye çalışmalar yapılıyor. '2030'da Türkiye İtalya'nın önüne geçecek.' diyenler var, '2050'de Fransa'nın önüne geçecek.' diyenler var ama bu kuruluşlardan, 'Türkiye geri gidecek.' diyeni daha görmedik. Bunu aziz milletimize borçluyuz. İnşallah daha çok çalışacağız, daha çok gayret edeceğiz. Her kesimin işinin, aşının, evinin, barkının olmasını temenni edeceğiz. İstiyoruz ki ne başta dert ne gönülde hasret olsun. Milletimiz hiç kimsenin kara kaşına, kara gözüne bakarak oy vermez. Halk yapılana ve hizmete bakar, ona göre kararını verir."