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"Milletimiz kimin yaptığını, kimin yıkmak istediğini biliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2018 14:04 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Milletimiz kimin yaptığını kimin yıktığını ve yıkmak istediğini biliyor. Eski ve yeni Türkiye karşılaştırmasını yapan vatandaşlarımız da yeni ve büyük Türkiye için hem cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde AK Parti'ye desteğini inşallah esirgemeyecek" - "Terör örgütlerinin oklarını çevirdiği bir ülke haline gelen Türkiye'yi biz yeniden büyük Türkiye yapmak istiyoruz. Bunun için 16 yıldır çalıştık, bundan sonra da çalışmak için vizemizi 24 Haziran'da vatandaşlarımız bize versin istiyoruz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Milletimiz kimin yaptığını kimin yıktığını ve yıkmak istediğini biliyor. Eski ve yeni Türkiye karşılaştırmasını yapan vatandaşlarımız da yeni ve büyük Türkiye için hem cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde AK Parti'ye desteğini inşallah esirgemeyecek." dedi.

Çalık, beraberinde partililerle merkez Battalgazi ilçesi Tevfik Temelli ve İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çalık, 24 Haziran'da yapılacak seçim için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, AK Parti teşkilatlarının hem Malatya'da hem diğer tüm illerde yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Çalışmaların karşılığını bulacaklarını aktaran Çalık, "Milletimiz kimin yaptığını, kimin yıktığını ve yıkmak istediğini biliyor. Eski ve yeni Türkiye karşılaştırmasını yapan vatandaşlarımız da yeni ve büyük Türkiye için hem cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde AK Parti'ye desteğini inşallah esirgemeyecek. Malatya'da hedefimiz 6-0. Bunun için de hem teşkilatımız hem de milletvekili adaylarımız yoğun bir çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanımıza Malatya'daki desteğimizin yüzde 75'lere varacağı kanaatindeyim. İnşallah milletvekilliğinde de Malatya'dan 6-0'ı alacağız." diye konuştu.

- "Yeniden büyük Türkiye yapmak istiyoruz"

Çalık, vatandaşlardan cumhurbaşkanlığı seçiminde oylarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a milletvekilliği seçiminde de AK Parti'yi vermelerini isteyerek, şöyle devam etti:

"Siyasi ve ekonomik istikrar için büyüyen ve gelişen Türkiye'nin devamı için bu gerek ve şart. 24 Haziran 16 Nisan'ın noktasının konacağı gündür. Gümrük kapılarında ve bazı ülkelerde oy verme işlemi bugün 08.00 itibarıyla başladı. Bütün vatandaşlarımızdan oylarını kullanmalarını istiyoruz. 16 Nisan'da yaşadığımız hadiseleri, cumhurbaşkanımızın oraya gidip vatandaşlarımıza hitap etmesini engelleyen tavırları yurt dışındaki vatandaşlarımız çok net biliyor. Bu dönem cumhurbaşkanımız Bosna'dan vatandaşlarımıza seslendi. Almanya HDP'ye izin verirken, AK Parti'den gidecek insanlara ambargo koyuyor. Bunu herkesin çok iyi görmesi lazım. Dünyadaki bütün uluslararası güçlerin gözlerinin Türkiye'de olduğunu fark etmeliler, Tayyip Erdoğan'sız ve AK Parti'siz bir Türkiye tasavvur edenlere yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da cevabını vermeli. Terör örgütlerinin oklarını çevirdiği bir ülke haline gelen Türkiye'yi biz yeniden büyük Türkiye yapmak istiyoruz. Bunun için 16 yıldır çalıştık bundan sonra da çalışmak için vizemizi 24 Haziran'da vatandaşlarımız bize versin istiyoruz."

Oy vermenin vatandaşlık görevi olduğunu hatırlatan Çalık, yurt dışındaki vatandaşları oy vermeye davet etti.

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