"Milletimiz kimin yaptığını, kimin yıkmak istediğini biliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, "Milletimiz kimin yaptığını kimin yıktığını ve yıkmak istediğini biliyor. Eski ve yeni Türkiye karşılaştırmasını yapan vatandaşlarımız da yeni ve büyük Türkiye için hem cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde AK Parti'ye desteğini inşallah esirgemeyecek." dedi.

Çalık, beraberinde partililerle merkez Battalgazi ilçesi Tevfik Temelli ve İnönü Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulunan Çalık, 24 Haziran'da yapılacak seçim için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, AK Parti teşkilatlarının hem Malatya'da hem diğer tüm illerde yoğun çaba gösterdiklerini ifade etti.

Çalışmaların karşılığını bulacaklarını aktaran Çalık, "Milletimiz kimin yaptığını, kimin yıktığını ve yıkmak istediğini biliyor. Eski ve yeni Türkiye karşılaştırmasını yapan vatandaşlarımız da yeni ve büyük Türkiye için hem cumhurbaşkanlığında hem de milletvekilliğinde AK Parti'ye desteğini inşallah esirgemeyecek. Malatya'da hedefimiz 6-0. Bunun için de hem teşkilatımız hem de milletvekili adaylarımız yoğun bir çalışma yürütüyor. Cumhurbaşkanımıza Malatya'daki desteğimizin yüzde 75'lere varacağı kanaatindeyim. İnşallah milletvekilliğinde de Malatya'dan 6-0'ı alacağız." diye konuştu.