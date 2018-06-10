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"Milletimiz koşmak istiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.06.2018 23:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "Bakmayın bugün birilerinin ortaya çıkarak yerli otomobil projesini durduracağını, Kanal İstanbul'u durduracağını söylemesine. Biz biliyoruz ki milletimiz durmak istemiyor, yerinde saymak istemiyor" - "İstikrarsızlıklar tamamen ülke gündeminden düşecek, işimize odaklanacağız"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "Bakmayın bugün birilerinin ortaya çıkarak yerli otomobil projesini durduracağını, Kanal İstanbul'u durduracağını söylemesine. Biz biliyoruz ki milletimiz durmak istemiyor, yerinde saymak istemiyor." dedi.

Çavuşoğlu, ilk olarak Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi'ne düzenlenen iftar programında katılan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 24 Haziran'da siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birini yaşayacağını söyledi.

24 Haziran'ın bir kavşak, bir başlangıç noktası olacağını, bundan sonraki süreçte koalisyonlu yılların tarihin tozlu raflarındaki yerini alacağını ifade eden Çavuşoğlu, "İstikrarsızlıklar tamamen ülke gündeminden düşecek, işimize odaklanacağız. Millet bilecek ki pazar günü sandıkta oyunu verdi, pazartesi günü bir hükümet iş başında." diye konuştu.

Bu coğrafyadan çok sayıda medeniyetin doğduğunu anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Bu coğrafyanın kaderidir. Çok sayıda medeniyet bu coğrafyadan neşet etmiştir. Dolayısıyla bu coğrafyada her türlü hadiselerin, her türlü siyasi mühendisliklerin söz konusu olması mümkündür. Onun için Türkiye, bu coğrafyada güçlü olmak, güçlü kalmak ve geleceğe kararlı adımlarla yürümek zorundadır. Aksi takdirde Türkiye'yi tekrardan geçmiş dönemde olduğu gibi diz çöktürmeye, 'Ne emeklesin, ne uzasın, ne kısalsın, kontrol altında olan bir ülke olsun.' diye uğraşanlar olacaktır. O bakımdan Türkiye, bundan sonraki süreçte sizlerin teveccühüyle sadece geleceğe odaklanacak ve hızlı bir yol yürüyecek."

- "Hedef Türkiye'yi büyütmek"

Türkiye'nin son 16 yılda her türlü tuzağa, her türlü siyaset mühendisliğine, her türlü saldırıya, her türlü senaryoya rağmen 3,5 kat büyüdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye gelişmiştir, Türkiye kalkınmıştır. Türkiye bundan sonraki süreçte geçmişinden aldığı bu destekle daha fazla kalkınacak, daha fazla büyüyecektir. Çünkü, artık vesayete ilişkin bütün açıkları kapatıyoruz ve kararlı bir hükümetle, istikrarlı bir süreçle Türkiye inşallah yüksek ufuklardaki hedeflerine yol yürüyecektir.

Bakmayın bugün birilerinin ortaya çıkarak yerli otomobil projesini durduracağını, Kanal İstanbul'u durduracağını söylemesine. Biz biliyoruz ki milletimiz durmak istemiyor, yerinde saymak istemiyor. Milletimiz koşmak istiyor. Biz yitik nesilleriz. Bizden sonra gelecek nesiller artık aynı şeyleri yaşamasınlar. Hastane köşelerinde, diğer yerlerde acziyet içinde yaşamasınlar diye Türkiye'yi büyütmek hedefiyle yola koyuluyoruz."

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