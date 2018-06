"Bu coğrafyanın kaderidir. Çok sayıda medeniyet bu coğrafyadan neşet etmiştir. Dolayısıyla bu coğrafyada her türlü hadiselerin, her türlü siyasi mühendisliklerin söz konusu olması mümkündür. Onun için Türkiye, bu coğrafyada güçlü olmak, güçlü kalmak ve geleceğe kararlı adımlarla yürümek zorundadır. Aksi takdirde Türkiye'yi tekrardan geçmiş dönemde olduğu gibi diz çöktürmeye, 'Ne emeklesin, ne uzasın, ne kısalsın, kontrol altında olan bir ülke olsun.' diye uğraşanlar olacaktır. O bakımdan Türkiye, bundan sonraki süreçte sizlerin teveccühüyle sadece geleceğe odaklanacak ve hızlı bir yol yürüyecek."

- "Hedef Türkiye'yi büyütmek"

Türkiye'nin son 16 yılda her türlü tuzağa, her türlü siyaset mühendisliğine, her türlü saldırıya, her türlü senaryoya rağmen 3,5 kat büyüdüğünü kaydeden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye gelişmiştir, Türkiye kalkınmıştır. Türkiye bundan sonraki süreçte geçmişinden aldığı bu destekle daha fazla kalkınacak, daha fazla büyüyecektir. Çünkü, artık vesayete ilişkin bütün açıkları kapatıyoruz ve kararlı bir hükümetle, istikrarlı bir süreçle Türkiye inşallah yüksek ufuklardaki hedeflerine yol yürüyecektir.

Bakmayın bugün birilerinin ortaya çıkarak yerli otomobil projesini durduracağını, Kanal İstanbul'u durduracağını söylemesine. Biz biliyoruz ki milletimiz durmak istemiyor, yerinde saymak istemiyor. Milletimiz koşmak istiyor. Biz yitik nesilleriz. Bizden sonra gelecek nesiller artık aynı şeyleri yaşamasınlar. Hastane köşelerinde, diğer yerlerde acziyet içinde yaşamasınlar diye Türkiye'yi büyütmek hedefiyle yola koyuluyoruz."