"Milletimiz tercihini Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacaktır"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bu seçim, milletin hayrına işler yapmayı hayatının şiarı haline getiren Cumhurbaşkanımızla 'yıkım lobisi' arasında geçiyor. Kuşkusuz milletimiz, milletin hayrına işler yapan Cumhurbaşkanımızdan yana tercihini en güçlü şekilde kullanacaktır." dedi.
Çelik, AK Parti Adana Milletvekili adayı Sevil Can'ın seçim ofisi önünde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, seçimler için son düzlüğe girildiğini söyledi.
Bugünden sonra 24 Haziran'a kadar çok daha güçlü koşmaları gerektiğini ifade eden Çelik, "Önümüzde 2 bayram var. Bir tanesi Ramazan Bayramı, şimdiden tebrik ediyoruz. Diğeri 24 Haziran demokrasi bayramı." diye konuştu.
Çelik, seçim kampanyalarında yapılan çalışmaların görüldüğünü anlatarak, şöyle konuştu:
"Kim Türkiye için proje geliştirebilecek kapasiteye sahip, net bir şekilde görüldü. Şimdiye kadar Türkiye'nin büyük meselelerini çözmüş, cesaretle el atmış Cumhurbaşkanımızın karşısında aday olanların Türkiye'yi yönetmek için hiçbir hazırlığının olmadığı, arada neredeyse yüzlerce yıllık bir siyasi fark olduğu net bir şekilde görüldü."
Cumhurbaşkanı seçiminde, aslında sadece 2 adayın yarıştığını belirten Çelik, şunları kaydetti:
"Şeklen birden çok aday yarışıyor gibi görünse de Cumhurbaşkanı seçiminde, bu birden çok aday görüntüsü şeklidir. Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2 unsur yarışıyor. Biri şimdiye kadar büyük projelere imza atmış Türkiye'nin büyük meselelerini çözmüş, bunun arkasına büyük bir irade ve büyük bir siyasi kapasite koymuş, bundan sonra da 'gerçekleştireceğim' dediği projeleri gerçekleştirecek güce ve vizyona sahip Cumhurbaşkanımız. Diğerleri ise sadece Türkiye'nin büyük meselelerinin etrafından dolanan, şimdiye kadar yapılmış projeleri ters düz etmekten bahseden, 'büyük projeleri engelleyeceğim, yapılanları bozacağım' diyen bir yıkım lobisi. Bu seçim, milletin hayrına işler yapmayı hayatının şiarı haline getiren Cumhurbaşkanımızla 'yıkım lobisi' arasında geçiyor. Kuşkusuz milletimiz, milletin hayrına işler yapan Cumhurbaşkanımızdan yana tercihini en güçlü şekilde kullanacaktır."
- "Türkiye'yi ulaştırmamız gereken yeni hedefler var"
Bakan Çelik, milletvekili adaylarının da güçlü şekilde Meclise gönderilmesi gerektiğini dile getirdi.
"Önümüzde daha yapacağımız çok iş var." diyen Çelik, konuşmasına şöyle devam etti:
"Türkiye'yi ulaştırmamız gereken yeni ufuklar, yeni hedefler var. Hiçbir yorgunluk belirtisi göstermiyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletvekillerimiz inşallah seçildiği zaman onların güçlü desteğiyle, güçlü hükümet güçlü Meclis profiliyle Türkiye'yi daha yeni ufuklara ulaştıracağız. Etrafımızdaki gelişmeleri görüyorsunuz. Bizden çok daha güçlü ülkeler 2 senedir karşı karşıya olduğumuz bu problemlerle karşılaşsalardı darmadağın olurlardı. Ama bakın biz dimdik ayaktayız. Bir yandan terörle en etkili mücadeleyi veriyoruz, içe kapanmıyoruz, dünyada en itibarlı işlere imza atıyoruz, Türkiye'nin öz güvenini, ekonomisini, demokrasisini büyütüyoruz. Aynı zamanda da Türkiye'de inanılmaz büyüme rakamlarına imza atıyoruz."
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