"Milletimiz tercihini Cumhurbaşkanımızdan yana kullanacaktır"

Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, "Bu seçim, milletin hayrına işler yapmayı hayatının şiarı haline getiren Cumhurbaşkanımızla 'yıkım lobisi' arasında geçiyor. Kuşkusuz milletimiz, milletin hayrına işler yapan Cumhurbaşkanımızdan yana tercihini en güçlü şekilde kullanacaktır." dedi.

Çelik, AK Parti Adana Milletvekili adayı Sevil Can'ın seçim ofisi önünde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, seçimler için son düzlüğe girildiğini söyledi.

Bugünden sonra 24 Haziran'a kadar çok daha güçlü koşmaları gerektiğini ifade eden Çelik, "Önümüzde 2 bayram var. Bir tanesi Ramazan Bayramı, şimdiden tebrik ediyoruz. Diğeri 24 Haziran demokrasi bayramı." diye konuştu.

Çelik, seçim kampanyalarında yapılan çalışmaların görüldüğünü anlatarak, şöyle konuştu:

"Kim Türkiye için proje geliştirebilecek kapasiteye sahip, net bir şekilde görüldü. Şimdiye kadar Türkiye'nin büyük meselelerini çözmüş, cesaretle el atmış Cumhurbaşkanımızın karşısında aday olanların Türkiye'yi yönetmek için hiçbir hazırlığının olmadığı, arada neredeyse yüzlerce yıllık bir siyasi fark olduğu net bir şekilde görüldü."