Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Biz milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu noktada da bütün mücadelemizi sarf ediyoruz. Bizim için milletimizin hayır duası her türlü makamın üstündedir." dedi.

Çavuşoğlu, Abdulhalim Altınoluk Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, öncelikle insanların sağlıklı bir yaşam şartına sahip olması gerektiğini söyledi.

Sağlık merkezlerinin hem fiziki hem de tıbbi şartları bakımından yeterli hizmet kapasitesine sahip olmalarını çok önemsediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, özellikle son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımların Türkiye'nin önemli bir mesafe katetmesini sağladığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, AK Parti iktidarlarıyla devlet millet kaynaşmasını sağladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

''Eskiden, hala şu an yasal metinlerimizde bile 'devletin milleti' ifadesi geçer. Halbuki devlet öyle bir organizasyondur ki milletin hizmetinde kolaylık sağlasın, milletin rahatına, talep ve beklentilerine imkan sunsun. Şimdi 'milletin devleti' var. Biz milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu noktada da bütün mücadelemizi sarf ediyoruz. Bizim için milletimizin hayır duası her türlü makamın üstündedir çünkü biz siyasetimizi millet odaklı yapıyoruz, onun da ötesinde yaptığımız işten Allah'ın da rızasını arıyor ve öyle yapıyoruz. Bunu böyle yapmaya da devam edeceğiz.''