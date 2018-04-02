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"Milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik"

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.04.2018 17:42 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: - "Biz milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu noktada da bütün mücadelemizi sarf ediyoruz. Bizim için milletimizin hayır duası her türlü makamın üstündedir" - ''Son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen 10 büyük projenin 6'sını Türkiye yapmış. Bu, dışarıdan bakanların anlayamadığı bir durumdur ama bizim çizgimiz bellidir. Biz millete sevdalıyız, bizde büyük Türkiye aşkı var''

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, ''Biz milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu noktada da bütün mücadelemizi sarf ediyoruz. Bizim için milletimizin hayır duası her türlü makamın üstündedir." dedi.

Çavuşoğlu, Abdulhalim Altınoluk Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nun temel atma töreninde yaptığı konuşmada, öncelikle insanların sağlıklı bir yaşam şartına sahip olması gerektiğini söyledi.

Sağlık merkezlerinin hem fiziki hem de tıbbi şartları bakımından yeterli hizmet kapasitesine sahip olmalarını çok önemsediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, özellikle son yıllarda sağlık alanında yapılan yatırımların Türkiye'nin önemli bir mesafe katetmesini sağladığını dile getirdi.

Çavuşoğlu, AK Parti iktidarlarıyla devlet millet kaynaşmasını sağladıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

''Eskiden, hala şu an yasal metinlerimizde bile 'devletin milleti' ifadesi geçer. Halbuki devlet öyle bir organizasyondur ki milletin hizmetinde kolaylık sağlasın, milletin rahatına, talep ve beklentilerine imkan sunsun. Şimdi 'milletin devleti' var. Biz milletimize efendilik taslamaya değil hizmetkar olmaya geldik ve bu noktada da bütün mücadelemizi sarf ediyoruz. Bizim için milletimizin hayır duası her türlü makamın üstündedir çünkü biz siyasetimizi millet odaklı yapıyoruz, onun da ötesinde yaptığımız işten Allah'ın da rızasını arıyor ve öyle yapıyoruz. Bunu böyle yapmaya da devam edeceğiz.''

Çalışmalarına bıkmadan, usanmadan devam edeceklerini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

''Son 10 yılda dünyada gerçekleştirilen 10 büyük projenin 6'sını Türkiye yapmış. Bu dışarıdan bakanların anlayamadığı bir durumdur ama bizim çizgimiz bellidir. Biz millete sevdalıyız, bizde büyük Türkiye aşkı var. Bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bursa'yı da daha da güzelleştirmek, cazibesini daha da yükseltmek, bir dünya markası yapmak için çok önemli merhaleleri katettik. İnşallah finaline ulaştırmak, hep bizim hülyamız, rüyamızdır. Hayal edersek başarabiliriz. Hayal etmeden insanlar bir şey yapamazlar.''

Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu, merkez ve istasyonun yapımına katkı sağlayan iş adamı Abdulhalim Altınoluk'a teşekkür belgesi verdi.

Çavuşoğlu ve beraberindekiler, daha sonra butona basarak Abdulhalim Altınoluk Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunun temelini attı.

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Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu Bursa

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