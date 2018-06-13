MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Yeni sistemin bütün kurum ve kuralları ile ülkede yerleşmesi lazım. Bunun için de zamana ihtiyaç var. Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda bu sistem tam olarak oturuncaya kadar ittifak sürecektir. O yüzden milletimize taahhüdümüz, bu ittifakın en az 2023 yılına kadar sürecek olması." dedi.

Usta, partisinin Havza İlçe Başkanlığı tarafından ilçedeki bir restoranda düzenlenen iftara katıldı.

Erhan Usta, iftarın ardından yaptığı konuşmada, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de bir sistem değişikliği olacağını hatırlattı.

Parlamenter sistemden yeni sisteme geçişin Türkiye'nin önünü açacak bir değişiklik olacağını belirten Usta, "Aslında parlamenter sistem çok kötü bir sistem olduğu için değil fakat bizdeki uygulaması son derece kötü oldu. Eğer parlamentoda dengeli şekilde dağılma becerisini gösterebilirsek, yeni sistemin Türkiye'nin önünü açacağını düşünüyorum. Bu anlamda bunu bir fırsat olarak görmek istiyorum." diye konuştu.

Kendileri dışındaki bazı siyasi partilerin Türkiye'ye eski sistemi geri getireceklerini vadettiklerini anlatan Erhan Usta, "Bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Bu kesinlikle siyasi bir duruş değil. Ülkenin meselelerini yakından bilen birisi olarak, eğer tekrar hiçbir şekilde, daha doğrusu hiçbir ölçüde faydasını görmediğimiz parlamenter sisteme dönersek bu ülke acısından çok ciddi zaman kaybı olur. Artık bu ülkenin sistem tartışmaları, rejim tartışmaları yerine önüne bakması lazım." değerlendirmesinde bulundu.