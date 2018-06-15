İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir'de HDP ve PKK aleyhine söylemde bulunup, gidip Diyarbakır'da, Hakkari'de, Mardin'de HDP'lilerle beraber miting yapmak, dürüst ve ahlaki değil. Milletimizin de bu görüntüyü fark ettiğinden eminiz." dedi.
Bayraklı ve Bornova ilçelerinde partililerle bayramlaşan Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mübarek ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ile seçim atmosferinde "Demokrasi Bayramı"nı bir arada yaşarken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıyla bu iki bayrama gölge düştüğünü söyledi.
Dağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin saldırıda yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Siyasi propaganda yapma hakkını kullanan, esnafı ziyaret eden milletvekilimizin ekibine saldırı oldu. Saldırıya bakıldığında bunun öncesinde planlı olduğu belli." diye konuştu.
- "Namertçe bir siyaset yapılıyor"
Kendilerini oldukça üzen bu saldırının ayrıca düşündürücü tarafları da olduğunu dile getiren Dağ, "Kim kimlerle neler yapıyor, nasıl bir siyaset güdüyor. Bu siyasetin çok alçakça bir durum olduğunu görüyoruz, bunun namertçe yapılan bir siyaset olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Hamza Dağ, söz konusu saldırıyla HDP'nin gerçek zihniyetinin ortaya çıktığını belirterek, şunları kaydetti:
"Geçenlerde HDP Eş Genel Başkanı, AK Parti'ye oy veren Kürtlerin kanından şüphe ettiğini dile getirdi. Bu faşistçe bir yaklaşımdır. Bunlara el altından destek verenlerin de aynı operasyonu yaptığını görüyoruz. 'HDP barajı aşsın' diyenler, bunu bir takım propaganda malzemesi haline getirmiş durumdalar. Orada o saldırıyı yapanlarla 'HDP barajı aşsın, bizim oylarımızdan oraya gitsin' diyenlerin arasında hiçbir fark yok."
HDP ile açıktan bir ittifak değil de perde arkasında iş birliği yapıldığını söyleyen Dağ, "İttifak yapma imkanı varken, ittifak yapmadınız. İttifak yapsaydınız bu durum oluşmayacaktı. O zaman HDP'nin barajla ilgili meselesi kalmayacaktı. Ama HDP orada bizim kardeşimizi katlederken, buna aracı olurken, İzmir'de HDP ve PKK aleyhine söylemde bulunup, gidip Diyarbakır'da, Hakkari'de, Mardin'de HDP'lilerle beraber miting yapmak, dürüst ve ahlaki değil. Milletimizin de bu görüntüyü fark ettiğinden eminiz." diye konuştu.
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