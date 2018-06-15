İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "İzmir'de HDP ve PKK aleyhine söylemde bulunup, gidip Diyarbakır'da, Hakkari'de, Mardin'de HDP'lilerle beraber miting yapmak, dürüst ve ahlaki değil. Milletimizin de bu görüntüyü fark ettiğinden eminiz." dedi.

Bayraklı ve Bornova ilçelerinde partililerle bayramlaşan Dağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mübarek ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı ile seçim atmosferinde "Demokrasi Bayramı"nı bir arada yaşarken, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde AK Partililere yönelik silahlı saldırıyla bu iki bayrama gölge düştüğünü söyledi.

Dağ, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin saldırıda yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, "Siyasi propaganda yapma hakkını kullanan, esnafı ziyaret eden milletvekilimizin ekibine saldırı oldu. Saldırıya bakıldığında bunun öncesinde planlı olduğu belli." diye konuştu.

- "Namertçe bir siyaset yapılıyor"

Kendilerini oldukça üzen bu saldırının ayrıca düşündürücü tarafları da olduğunu dile getiren Dağ, "Kim kimlerle neler yapıyor, nasıl bir siyaset güdüyor. Bu siyasetin çok alçakça bir durum olduğunu görüyoruz, bunun namertçe yapılan bir siyaset olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.