AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti milletvekili adayları Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile geldiği Doğukent Mahallesi'ndeki Yaşar Gölcü İlkokulundaki 2072 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Ünal, bugünün demokrasi bayramı olduğunu, milletin iradesinin sandıkta tecelli edeceğini vurgulayarak, demokrasinin bir gereği olarak milletin bugün temsilcilerini seçeceğini anlattı.

Mahir Ünal, 16 yıldan beri sandıktan çıkan iradenin egemen olması için mücadele verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu ülke 1877'den beri dünyada nadir seçim geleneğine sahip ülkelerden bir tanesidir. Dolayısıyla güçlü bir seçim geleneğimiz, güçlü bir seçim sistemimiz bunun sonucunda ortaya çıkmış. Halkımızın bir demokrasi kültürü var. İnsanımız seçimlere çok önemi verir, çok kıymet verir. Seçimlerin özgür bir şekilde, şeffaf bir şekilde, güvenli bir şekilde tecelli etmesi için bütün siyasi partilerin temsilcileri sandık başında. İnşallah akşam da güvenli bir şekilde seçim sonuçları alınacak. Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum."