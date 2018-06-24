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"Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 09:11 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal: - "Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum" - "Her ne kadar birileri geçmişte olduğu gibi sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabul etme konusunda bir takım bahanelere sığınsa da her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Ünal, AK Parti İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, merkez Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, AK Parti milletvekili adayları Ahmet Özdemir ve Cihat Sezal ile geldiği Doğukent Mahallesi'ndeki Yaşar Gölcü İlkokulundaki 2072 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Ünal, seçimlerin ülkeye ve millete hayırlar getirmesini diledi.

Ünal, bugünün demokrasi bayramı olduğunu, milletin iradesinin sandıkta tecelli edeceğini vurgulayarak, demokrasinin bir gereği olarak milletin bugün temsilcilerini seçeceğini anlattı.

Mahir Ünal, 16 yıldan beri sandıktan çıkan iradenin egemen olması için mücadele verdiklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bu ülke 1877'den beri dünyada nadir seçim geleneğine sahip ülkelerden bir tanesidir. Dolayısıyla güçlü bir seçim geleneğimiz, güçlü bir seçim sistemimiz bunun sonucunda ortaya çıkmış. Halkımızın bir demokrasi kültürü var. İnsanımız seçimlere çok önemi verir, çok kıymet verir. Seçimlerin özgür bir şekilde, şeffaf bir şekilde, güvenli bir şekilde tecelli etmesi için bütün siyasi partilerin temsilcileri sandık başında. İnşallah akşam da güvenli bir şekilde seçim sonuçları alınacak. Akşam alınacak sonuçlar milletimizin iradesidir. Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir. Bu kararın ülkemiz hakkında hayırlara vesile olmasını diliyorum."

- "Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor"

Ünal, seçimlerde aklı selimin galip geleceğine inandığını vurgulayarak, sükunet içerisinde seçimlerin gerçekleşeceğini bildirdi.

Herkesi sandıkta tecelli edecek olan millet iradesine karşı son derece saygılı olmaya, dikkatli olmaya davet eden Ünal, şunları kaydetti:

"Her ne kadar birileri geçmişte olduğu gibi sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabul etme konusunda birtakım bahanelere sığınsa da her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Her şey son derece açık, şeffaf bir şekilde, güvenli bir şekilde... Yüksek Seçim Kurulu ve devletin ilgili kurumları gerekli önlemleri, güvenlik tedbirlerini alıyor. Bizim için milletin iradesi her iradenin üstündedir. Onun korunması, muhafaza edilmesi ve güvenli bir şekilde tecelli etmesi de siyasetçiler olarak bizim asli görevimizdir."

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AK Parti Genel Başkan Yarrımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal Kahramanmaraş seçim

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