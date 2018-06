"Milletimizin kararı da bizim başımız gözümüz üzerinedir"

- "Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor"

Ünal, seçimlerde aklı selimin galip geleceğine inandığını vurgulayarak, sükunet içerisinde seçimlerin gerçekleşeceğini bildirdi.

Herkesi sandıkta tecelli edecek olan millet iradesine karşı son derece saygılı olmaya, dikkatli olmaya davet eden Ünal, şunları kaydetti:

"Her ne kadar birileri geçmişte olduğu gibi sandıkta ortaya çıkan iradeyi kabul etme konusunda birtakım bahanelere sığınsa da her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Her şey son derece açık, şeffaf bir şekilde, güvenli bir şekilde... Yüksek Seçim Kurulu ve devletin ilgili kurumları gerekli önlemleri, güvenlik tedbirlerini alıyor. Bizim için milletin iradesi her iradenin üstündedir. Onun korunması, muhafaza edilmesi ve güvenli bir şekilde tecelli etmesi de siyasetçiler olarak bizim asli görevimizdir."