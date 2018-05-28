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"Milletimizin sadece oyuna değil, dualarına da talibiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 28.05.2018 16:31 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Köprüler, yollar yapmak bizim işimiz, gönüller yapmak da bizim işimiz. Milletimizin sadece oyuna değil, dualarına da talibiz" - "Türkiye'de imkansızlıkları mümkün hale getirmek, birilerinin hayal bile edemediklerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra daha çok koşturacağız, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam sağlayacağız ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ve üzerine çıkaracağız" - "O gün 'hayır' diyenler bugün 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde biz olalım' diye gayret gösteriyorlar" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık: - "Karşımızdaki uluslararası güçlerin, terör örgülerinin hepsiyle mücadele edebilmemiz için Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz, en az 330 milletvekilini de mecliste bulunduracağız. Bunları yaparken terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Köprüler, yollar yapmak bizim işimiz, gönüller yapmak da bizim işimiz. Milletimizin sadece oyuna değil, dualarına da talibiz." dedi.

Bakan Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ve AK Parti 27. dönem milletvekili adaylarıyla Malatya'nın Yazıhan ilçesini ziyaret etti.

Yazıhan Kültür Merkezinde partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Tüfenkci, partilerinin Türkiye'yi her alanda en az 3,5 kat büyüttüğünü söyledi.

Tüfenkci, Türkiye'nin 24 Haziran'da bir yol ayrımına gireceğini belirterek, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı istediği gibi yönlendiremeyen, istediği gibi Türkiye'yi dizayn edemeyenler birtakım kontaklarıyla dizayn çalışmalarına girebiliyorlar. En son Almanya'nın Avrupa'dan sorumlu bakanı Michael Roth'un Cumhurbaşkanı adayı Meral Akşener'i ziyaretinde, ona akıl vermesi, 'Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki oylara iyi çalışın, oraları iyi tutun' diye. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Avrupa'da miting yapmasına dahi izin vermeyenler Türkiye'de kimlerle iş yapabileceklerini, iş tutabileceklerini görüyorlar. Onlar da biliyorlar ki Recep Tayyip Erdoğan'a yön veremezler. Eğer Recep Tayyip Erdoğan'a, AK Parti'ye bir yön verilecekse millet verir, Malatya verir, AK Parti verir."

- "24 Haziran'da bu oyunları bozacağız"

"Türkiye'yi ateş çemberine almaya, sınırlarımızın yanı başında terör koridoru oluşturmaya çalışanlar, bu oyunu bozan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden siyaset geliştirmeye, Erdoğan korkusuyla siyaset üretmeye ve Türkiye üzerinden oyunlar kurmaya çalışıyorlar." diyen Tüfenkci, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ama ben inanıyorum ki sizin bir oyunuz, bu oyunları bozacak. İnşallah 24 Haziran'da bu oyunları bozacağız. Güçlü bir meclisle, erdemle, iradeyle, cesaretle ve Allah'ın izniyle Türkiye'yi şaha kaldıracağız. Hizmet AK Parti'nin işidir. Biz bugüne kadar eserlerimizle, yaptıklarımızla övündük. Laf üretmedik, iş ürettik. Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyduk ve her bir yanımızda eserlerimizle konuştuk. Köprüler, yollar yapmak bizim işimiz, gönüller yapmak da bizim işimiz. Milletimizin sadece oyuna değil, dualarına da talibiz. Onun için en ücra köylere kadar teşkilatlarımız, belediyelerimiz ve bizler ulaşmak zorundayız, o sofralarda oturmak ve o dertleri dinlemek zorundayız."

Bakan Tüfenkci, ilkeler üzerinden, millet ve hizmet için siyaset yaptıklarını vurgulayarak, millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için yola çıktıklarını ve millete hizmete devam ettiklerini ifade etti.

- "24 Haziran'dan sonra daha çok koşturacağız"

Yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi veren Tüfenkci, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de imkansızlıkları mümkün hale getirmek, birilerinin hayal bile edemediklerini gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Allah'ın izniyle 24 Haziran'dan sonra daha çok koşturacağız, daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, daha çok istihdam sağlayacağız ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ve üzerine çıkaracağız. Bunun için hiçbir dedikoduya mahal vermeden, hiçbir algı operasyonuna inanmadan, hiçbir kirli siyasete bulaşmadan yolumuza bakmamız lazım. O gün 'hayır' diyenler bugün 'Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde biz olalım' diye gayret gösteriyorlar. Madem bu sistemi en iyi siz uygulayacaktınız, niye o gün 'hayır' dediniz? Biz istedik ki Türkiye hızlansın, Türkiye bürokratik engellerden kurtulsun. Biz her zaman devletle milleti barıştırmayı ve buluşturmayı hedefledik. Bütün çabamız ve gayretimiz bu oldu. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik ve insana hizmeti önceledik."

- "Terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık ise kente ve ilçeye yaptıkları, devam eden ve yapılacak hizmetler hakkında açıklamalarda bulundu.

Çalık, 24 Haziran'da çok önemli bir süreci yaşayacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"24 Haziran'da Allah nasip ederse sizlerle Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz. Ayrıca Malatya'dan 6 milletvekilini de meclise gönderiyoruz. Karşımızdaki uluslararası güçlerin, terör örgülerinin hepsiyle mücadele edebilmemiz için Recep Tayyip Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçeceğiz, en az 330 milletvekilini de mecliste bulunduracağız. Bunları yaparken terörle mücadeleye sonuna kadar devam edeceğiz."

Bakan Tüfenkci ve Öznur Çalık'ın ardından milletvekili adayları Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı, Selahattin Barış Palandöken ve Vahit Atalan da vatandaşlara ve partililere seslendi.

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Bülent Tüfenkci Gümrük ve Ticaret Bakanı Malatya öznur çalık

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