DENİZLİ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine seçilen Denizli Milletvekili Cahit Özkan, "Milletimizin verdiği her görev başımızın tacıdır, bize verilen bu göreve layık olabilmek için daha çok gayret göstereceğiz. Halkımızın güvenine karşılık verebilmek için daha çok ter dökeceğiz, desteklerinin hakkını verebilmek için daha çok mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, milletin sandıkta tercihini 16 yıldır olduğu gibi yine kavgadan değil, hizmetten yana kullandığını, kazananın demokrasi ve hizmet siyaseti olduğunu belirtti.

Cahit Özkan, şu görüşlerini paylaştı:

"Bizleri milletimize mahcup etmeyen Rabbimize hamdediyorum. Milletimizin verdiği her görev başımızın tacıdır, bize verilen bu göreve layık olabilmek için daha çok gayret göstereceğiz. Halkımızın güvenine karşılık verebilmek için daha çok ter dökeceğiz, desteklerinin hakkını verebilmek için daha çok mücadele edeceğiz. Sandıkta bize verilen güçle ülkemizi 2023 hedeflerine inşallah hep birlikte ulaştıracağız. Biz önce Allah'a, sonra milletimize güveniyoruz."

Ülke için 24 Haziran'ın bir dönüm noktası olacağını vurgulayan Özkan, açıklamasında "Biz gelişen, hep ileriyi hedefleyen bir Türkiye'nin hayali ile başladık bu yola. Ve milletimizle birlikte hamdolsun bu yolda emin adımlarla yürüyoruz." ifadesine yer verdi.

