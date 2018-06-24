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"Milletimizin vereceği karar hepimizin başının üstünde"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 15:56 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş: - "Milletimizin vereceği kararın hepimizin başının üstünde olduğunu ifade ediyor hayırlı olmasını diliyorum"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için memleketi Yalova'da oyunu kullandı.

AK Parti'den Yalova 1. sıra milletvekili adayı olan Büyükgümüş, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Cumhuriyet İlkokulundaki 1058 numaralı sandıkta oyunu verdi.

Oy kullanma işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Büyükgümüş, Türkiye'de çok partili siyasi yaşam boyunca seçimlerin güven ve huzur içerisinde yapıldığını bildirdi.

Büyükgümüş, şunları kaydetti:

"İnşallah 24 Haziran seçimleri ülkemiz, demokrasimiz için hayırlar getirir. Bu seçimler de bir demokrasi bayramı şeklinde inşallah gerçekleşiyor ve öyle tamamlayacağız. Bizim kardeşliğimiz, birliğimiz her seçimden sonra ülke olarak daha da güçlenmiştir. Bu seçimlerin de aynı bu şekilde olacağına inanıyorum. Milletimizin vereceği kararın hepimizin başının üstünde olduğunu ifade ediyor hayırlı olmasını diliyorum."

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