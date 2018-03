"Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşması

Başbakan Binali Yıldırım, "16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki iş yapmaya yüzü olmayan, sürekli tenkit edenler, 'Bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gitsin saysın." dedi.

Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla düzenlenen "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşmasında konuştu.

Başbakan Yıldırım, 21 Mart'ın Ormancılık Günü, 22 Mart'ın Dünya Su Günü, 23 Mart'ın ise Dünya Meteoroloji Günü olduğunu ifade ederek "Her 3 gün de Veysel Hoca'ya ait. Dolayısıyla 3 gün Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın faaliyetleriyle ilgili kutlamaları gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bugün iki önemli gün daha olduğunu, bunlardan birisinin down sendromluların günü olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu bir eksiklik değil, bir fazlalık. Onların kromozomları diğer insanlardan bir tane daha fazla. Onun için toplumda bunu, down sendromunu bir eksiklik gibi görmek bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Çok da sevimliler bütün down sendromluların gününü de bu vesileyle tebrik ediyoruz." diye konuştu.