"Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşması

Başbakan Binali Yıldırım, "16 yılda 4 milyar 39 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Bazıları diyor ki iş yapmaya yüzü olmayan, sürekli tenkit edenler, 'Bu kadar fidan dikilmemiştir.' İnanmayan gitsin saysın." dedi. Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca "21 Mart Dünya Ormancılık Günü" dolayısıyla düzenlenen "Milletimizle Birlikte Daha Yeşil Türkiye" buluşmasında konuştu. Başbakan Yıldırım, 21 Mart'ın Ormancılık Günü, 22 Mart'ın Dünya Su Günü, 23 Mart'ın ise Dünya Meteoroloji Günü olduğunu ifade ederek "Her 3 gün de Veysel Hoca'ya ait. Dolayısıyla 3 gün Orman ve Su İşleri Bakanlığımızın faaliyetleriyle ilgili kutlamaları gerçekleştiriyoruz." dedi. Bugün iki önemli gün daha olduğunu, bunlardan birisinin down sendromluların günü olduğunu aktaran Yıldırım, "Bu bir eksiklik değil, bir fazlalık. Onların kromozomları diğer insanlardan bir tane daha fazla. Onun için toplumda bunu, down sendromunu bir eksiklik gibi görmek bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Çok da sevimliler bütün down sendromluların gününü de bu vesileyle tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Bahar mevsimi, bolluk, bereketi, toprağın dirilişini müjdeleyen nevruzu da milletçe el ele, gönül gönüle kutlamanın heyecanının yaşandığını belirten Yıldırım, bugünün bütün insanlığa huzur ve bereket getirmesini temennisinde bulundu. Yıldırım, ağaç, orman ve suya, bütün yaratılmışlara karşı özel bir bakış açısı olan bir medeniyetin evlatları olduklarına işaret ederek "Yunus Emre'nin dediği gibi, 'Yaratılmışı severiz, Yaradan'dan ötürü.' Bizler canlı, cansız bütün mahlukatın hakkını, hukukunu gözetmekle kendimizi addediyoruz." dedi. - "Yaşadığımız çevreye gözümüz gibi bakacağız" Ağacın, kuşun, bütün yabani hayatın üzerlerinde hakkı olduğunu inandıklarını dile getiren Yıldırım, çevreyi hoyratça, sınırsızca kullanma lüksü bulunmadığını vurguladı. Çevrenin belli ölçülerde kullanım hakkına sahip kiracılar konumunda olunduğunun altını çizen Yıldırım, şöyle devam etti: "Yaşadığımız çevreye gözümüz gibi bakmalıyız ve gelecek kuşaklara aynı şekilde teslim etmeliyiz. 'Ağaç dikip gölgesinde halkı dinlendirmek gibi insanın kıyamet gününde hesabına yarar bir erdem yoktur.' diyor Yüce Peygamberimiz. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet, 'Ormanımda bir dalı kesenin, başını keserim.' diyor. Rahmetli Fethi Gemuhluoğlu, ne güzel söylemiş: İnsana dost olmak, fikre dost olmak, coğrafyaya dost olmak, ormana, ağaca, taşa, kurda, kuşa dost olmak, tarihe dost olmak, komşuya dost olmak gerekir. İşte bizler, böyle bir inancın, böyle bir medeniyetin evlatlarıyız."

Ormanlara ve su kaynaklarına sahip çıkma konusunda 16 yıldır çok büyük işler başardıklarını anlatan Yıldırım, yol, köprü, tünel ve havaalanlarını yaparken çevreyi, ormanları, su kaynaklarını da asla ihmal etmediklerini söyledi. Ülkenin 81 milyon vatandaşına olduğu gibi taşına, toprağına, ağacına, kuşuna da dost ve sevdalı olduklarını vurgulayan Yıldırım, bu sevda ile 16 yıldır yollarda, milletin hizmetinde olduklarını belirtti. Bu sevda ile Türkiye'yi şenlendirmeye devam edeceklerinin ifade eden Yıldırım, şunları söyledi: "Şehirlerimizi, topraklarımızı imar etmeye devam ediyoruz. Bir ağaca, bir bitkiye güzel gözle bakan insan hayatın tamamı için emek ve değer üretir. Tabiata, toprağa güzel gözle bakan insan bütün mahlukata hizmet eder, bütün mahlukatın hukukunu da gözetir. İnsan topraktan ayrılmamalı, topraktan kopmamalı. Tabiatla barışık olan kendisiyle de barışık olur. Kara toprakla sadık yar olmak gerekir. Özellikle gençlerimize tavsiyemiz, toprakla uğraşması ve ormanlarımıza vakit buldukça gitmek ağaçlara ve yeşillikle vakit geçirmek. Hayata olaylara daha müspet bakmayı da ormanlarımız, yeşillik bize öğütlüyor."

Yıldırım, tarım ve hayvancılık alanındaki kapasitenin daha iyi kullanılabileceğine dikkati çekerek bu alanlarda çok önemli destekler verildiğini ve bu desteklerin daha da geliştirileceğini aktardı. Orman köylüsünü desteklemenin son 15 yılda yapılan en güzel işlerden olduğunu vurgulayan Yıldırım, tarım desteklerini 1 milyar 800 milyondan 15 milyarın üzerine çıkardıklarını, hayvancılığı da aynı şekilde desteklediklerini anlattı. - "4 milyar 39 milyon fidan toprakla buluştu" Yıldırım, son 16 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, 2008-2012 yıllarında milli ağaçlandırma seferberliği başlattıklarını anımsatarak şöyle konuştu: "Bu seferberliği büyük bir başarıyla tamamladık. Ağaçlandırmada yüzümü güldürecek bir sonuç ortaya çıktı. 'Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim' kampanyasını bugün itibarıyla başlatıyoruz. Bugün itibarıyla bu kampanyayı başlatmış olacağız. Ülkemiz, insanımız, ormanlarımız için, daha güzel bir gelecek için hayırlı uğurlu olsun. Bu kampanya vesilesiyle Türkiye'de her haneye, her hanenin reisine bir mektup göndereceğiz. Türkiye'de 23 bin hane var. Her bir haneye mektup, Cumhurbaşkanımızın imzasıyla gidecek, bu kampanyanın başladığı bildirilecek. Bununla ilgili vatandaşlarımıza bütün detaylar aktarılacak.