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"Milletin adamının yanında olduğunuzu haykırıyorsunuz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.08.2018 14:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Memleketimize operasyon çekmeye çalışanlara karşı siz, milletin adamının yanında olduğunuzu haykırıyorsunuz" - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan: - "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yanımızdadır. Köprümüzü yerinde inceledi ve biran önce yapılması talimatını verdi. Biz de üzerimize düşen görevi en kısa sürede yapacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Memleketimize operasyon çekmeye çalışanlara karşı siz, milletin adamının yanında olduğunuzu haykırıyorsunuz." dedi.

Ünye ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap eden Soylu, yaşanan sel dolayısıyla vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Allah'tan, milleti sellere ve diğer afetlere karşı muhafaza etmesini dileyen Soylu, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçede incelemelerde bulunduğunu ve gerekli talimatları verdiğini aktardı.

Soylu, "Bu güzel karşılamanın Sayın Cumhurbaşkanımıza hoş geldinizin ötesinde başka bir anlamı var. Memleketimize operasyon çekmeye çalışanlara karşı siz, milletin adamının yanında olduğunuzu haykırıyorsunuz. Allah sizden razı olsun. Allah bizi, sizlere mahcup etmesin inşallah." diye konuştu.

- "Devletimiz büyüktür"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, yaşanan sel felaketinin hemen ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla tüm ilgililerin olay yerinde incelemelerde bulunduğunu söyledi.

Erdoğan'ın, bir an önce oluşan hasarın giderilmesi, yaraların sarılmasına ilişkin kendilerine talimat verdiğinin altını çizen Turhan, ilgili tüm kurumların hasar tespitine devam ettiğini, tamirat çalışmalarına da başladıklarını belirtti.

Turhan, "Devletimiz büyüktür." ifadesini kullanarak, "Sayın Cumhurbaşkanımız bugün yanımızdadır. Olay yerini beraber gezdik, havadan inceledik. Köprümüzü yerinde inceledi ve biran önce yapılması talimatını verdi. Biz de üzerimize düşen görevi en kısa sürede yapacağız, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın." değerlendirmesinde bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ordu Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan Ünye'de halka hitap

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