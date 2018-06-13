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"Milletin bunları görmesi gerekiyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu: - "HDP'li eski milletvekili ve CHP'nin Avrupa temsilcisi İbrahim Vural herhalde yanlış hatırlamıyorsam, bir konferansta bir araya geliyor ve teröristler için saygı duruşunda bulunuyor. Milletin bunları görmesi gerekiyor. Burada başka, Avrupa'da başka, doğuda başka konuşan muhalefet anlayışının ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur" - "AK Parti olarak, kendimize de muhalefet ederek, muhalefetin yapması gerekeni de kendimiz yaparak ülkeyi büyütmeye devam edeceğiz"

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "HDP'li eski milletvekili ve CHP'nin Avrupa temsilcisi İbrahim Vural herhalde yanlış hatırlamıyorsam, bir konferansta bir araya geliyor ve teröristler için saygı duruşunda bulunuyor. Milletin bunları görmesi gerekiyor. Burada başka, Avrupa'da başka, Doğu'da başka konuşan muhalefet anlayışının ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Çavuşoğlu, Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaretinde yaptığı konuşmada, demokrasinin muhalefetle güzel olduğunu ancak Türkiye'deki muhalefet anlayışının millete yakışmadığını söyledi.

Muhalefetin iktidardan bir adım öteye geçerek, millete umudu, geleceği ve ufku vadetmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ne yazık ki bugün Türkiye'deki muhalefetin içine düştüğü durum, içler acısıdır, bir acziyet halidir. Hiçbir şekilde millete geleceğe dönük bir vizyon ortaya koymadıkları gibi yegane muhalefet hedefleri de ne olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin başından uzaklaştırmak." diye konuştu.

Çavuşoğlu, CHP'nin eski CHP olmadığını dile getirerek "Türkiye'nin içinde ve dışında ülkeyi kontrol altında tutmak, millete ne kadar düşmanlık etmek isteyen insan, kurum, ülke varsa CHP, onları desteklemekte, onlarla yan yana olmakta ve onların argümanlarına buradan destek sağlamaktadır. Milletimiz bunu hak etmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingine CHP'lilerin değil HDP'lilerin katıldığını ifade eden Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün basına yansıyan bir haber daha oldu. Tuğba Hezer, Merasim Sokak'taki katliamı yapan canlı bombanın cenazesine katılan HDP'li eski milletvekili ve CHP'nin Avrupa temsilcisi İbrahim Vural herhalde yanlış hatırlamıyorsam, bir konferansta bir araya geliyor ve teröristler için saygı duruşunda bulunuyor. Milletin bunları görmesi gerekiyor. Burada başka, Avrupa'da başka, Doğu'da başka konuşan muhalefet anlayışının ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur."

- "Dünyanın devasa bir ülkesi olacağız"

Türkiye için 24 Haziran'ın bir dönüm noktası olacağını aktaran Çavuşoğlu, "AK Parti olarak kendimize de muhalefet ederek, muhalefetin yapması gerekeni de kendimiz yaparak ülkeyi büyütmeye devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, milletin AK Parti'ye güvenmesi, inanması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Biz, 146 yeni projeyle yola çıktık ve seçim beyannamemizde gelecek vizyonu ortaya koyduk. Kendileri konuştuklarıyla bize geriyi gösteriyor. Yıllarca bu ülkede mütedeyyin, muhafazakar vatandaşlara 'gerici' dediler. Şimdi kendileri gerici oldu. Bize gerisini gösteriyorlar. Bunları millet, kabul etmeyecektir. Biz ileri bakacağız. Avrupa'nın devasa bir ülkesiyiz, dünyanın devasa bir ülkesi olacağız. Hem bu bölgede hem küresel anlamda söz sahibi olan, masanın etrafında bu bölgede harita çalışması yapanların Türkiye'den herhangi bir izin almadan adım atamayacakları, kalem oynatamayacakları bir sürece ülkeyi taşıyacağız."

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