Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, "HDP'li eski milletvekili ve CHP'nin Avrupa temsilcisi İbrahim Vural herhalde yanlış hatırlamıyorsam, bir konferansta bir araya geliyor ve teröristler için saygı duruşunda bulunuyor. Milletin bunları görmesi gerekiyor. Burada başka, Avrupa'da başka, Doğu'da başka konuşan muhalefet anlayışının ülkeye vereceği hiçbir şey yoktur." dedi.

Çavuşoğlu, Mudanya Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifini ziyaretinde yaptığı konuşmada, demokrasinin muhalefetle güzel olduğunu ancak Türkiye'deki muhalefet anlayışının millete yakışmadığını söyledi.

Muhalefetin iktidardan bir adım öteye geçerek, millete umudu, geleceği ve ufku vadetmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, "Ne yazık ki bugün Türkiye'deki muhalefetin içine düştüğü durum, içler acısıdır, bir acziyet halidir. Hiçbir şekilde millete geleceğe dönük bir vizyon ortaya koymadıkları gibi yegane muhalefet hedefleri de ne olursa olsun Recep Tayyip Erdoğan'ı bu ülkenin başından uzaklaştırmak." diye konuştu.