"Milletin çizdiği rotada ilerleriz"

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işleyenlere idam talebine ilişkin, "Millet bize hangi rotayı çizerse, o rotada ilerleriz. Hiç merak etmeyin." dedi.

59. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenliği'ne katılmak için Konya'ya gelen Yılmaz, program öncesi Konya Valisi Yakup Canbolat ve beraberindeki heyetle birtakım ziyaretlerde bulundu.

Çeltik ilçesindeki Çeltik Kültür Merkezi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, önemli bir seçimin geride kaldığını söyledi.

Yılmaz, seçim sürecinde milletin önüne Cumhur İttifakı'yla çıktıklarını belirterek, "Bu aziz millet, yüzde 86 gibi bir katılım, Avrupa ülkelerinin hiçbirinde görülmeyecek bir katılım gösterdi. Bu, milletin demokrasiye olan tutkusunu, sevdasını, problemlerde çözümün demokraside olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Meclis'te her kesimin temsil edildiğini dile getiren Yılmaz, "Daha önce 'Türkiye üzerine söz söyleyeceğim' diyenlerin hepsine parlamentoda temsil imkanı verildi. Güzel bir sözü var Azerbaycanlı kardeşlerimizin, 'Halkın gözü terazidir' diye. Bu terazide bize hak ettiğimizi veren aziz milletimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.