SİVAS (AA) - Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarına ilişkin, "15 Temmuz'dan sonra oluşan milletin feraseti, sağduyusu sandıklara da yansıdı. Cumhur İttifakı olarak Meclis'te de çoğunluğumuz var. Cumhurbaşkanı hükümeti kuracak. Kim kazandı? Millet kazandı. Kim kaybetti? Kaybedeni yok. Milletin kazandığı yerde herkes kazanmıştır." dedi.

Yılmaz, Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde partisinin ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Burada yaptığı konuşmada seçim sonuçlarına değinen Yılmaz, Türk milletinin büyük bir demokratik feraset ve basiret gösterdiğini, seçimlere katılım oranının yüzde 86, bunun parlamentoya yansımasının da yüzde 98 olduğunu söyledi.

Türkiye'de toplumun hemen hemen hepsinin Meclis'te temsilcisi bulunduğunu belirten ve millete teşekkür eden Yılmaz, "15 Temmuz'dan sonra oluşan milletin feraseti, sağduyusu sandıklara da yansıdı. Cumhur İttifakı olarak Meclis'te de çoğunluğumuz var. Cumhurbaşkanı hükümeti kuracak. Kim kazandı? Millet kazandı. Kim kaybetti? Kaybedeni yok. Milletin kazandığı yerde herkes kazanmıştır. Demokrasimiz kazanmıştır. Avrupa ülkelerinin hiçbirinde bu katılımı göremezsiniz. Bu aziz millete gerçekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.