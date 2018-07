"Milletin feraseti, sağduyusu sandıklara da yansıdı"

Seçimlerde milletin, oluşturulmak istenen belirsizliği ortadan kaldırdığını aktaran Bakan Yılmaz, Türkiye'nin büyümesini sürdüreceğini dile getirdi.

Yılmaz, 5 yıllık istikrar döneminde Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha hızlı büyüyeceğini, gelecekten umutlu olduklarını, aydınlık günlerin ülkeyi beklediğini vurguladı.

Daha sonra Suşehri ilçesine geçerek partisinin ilçe başkanlığına ziyarette eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada da seçimlerde Sivas'ın ve tüm Türkiye'nin kazandığını kaydetti.

Bakan Yılmaz, "AK Parti 16 yıldır iktidarda. Her girdiği seçimde bu aziz millet her zaman AK Parti'yi bir adım daha ileride tuttu. Onun lideri Recep Tayyip Erdoğan'a her zaman inandı, güvendi. Bu seçimde de öyle yaptı. 50 milyonun üzerinde insan oy kullandı. Bunların 26 milyondan fazlası Cumhurbaşkanımıza 'Gelecek 5 yılda ülkemizi yönetsin.' diye iradesini belli etti." ifadelerini kullandı.

Yeni sistemin daha demokratik, uzlaşmacı olduğunun altını çizen Bakan Yılmaz, şunları kaydetti: