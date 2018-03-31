Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti'nin, siyasetinin merkezine milleti koyduğunu belirterek, "Milletin hassasiyeti, bizim hassasiyetimizdir. Milletin beklentileri, bizim ödevimiz ve görevimizdir. Millet, ne istikamet çizmişse biz o istikamet üzerinde sabit kalmaya devam edeceğiz." dedi.

Çavuşoğlu, Mudanya ilçesinde Bursa Büyükşehir Belediyesince yapımı tamamlanan sahil yürüyüş yolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, millete hizmet ederek, kendilerini tazelediklerini ve yenilediklerini söyledi.

Türkiye'nin değiştiğini ve geliştiğini anlatan Çavuşoğlu, "AK Parti, siyasetinin merkezine milletini koymuştur. Milletin hassasiyeti, bizim hassasiyetimizdir. Milletin beklentileri, bizim ödevimiz ve görevimizdir. Millet, ne istikamet çizmişse biz o istikamet üzerinde sabit kalmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Mudanya'nın sorunlarını bildiklerini ve bu sorunları er geç çözeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Yeter ki bize güvenin, teveccüh gösterin. Başkaları da gölge etmesin. Başka ihsan istemez." ifadelerini kullandı.