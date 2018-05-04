"Milletin iradesi Erdoğan'ı ilk devlet başkanı seçecektir"

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, "Bu milletin iradesi inşallah inanıyoruz ki 24 Haziran'da birinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk cumhurbaşkanı, ilk devlet başkanı olarak seçecektir." dedi. Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanlığı Toplantı Salonu'nda ilçe belediye başkanları ve partililere hitaben yaptığı konuşmada, 24 Haziran'daki seçimin startını vermek üzere buluştuklarını, Türkiye siyasi tarihinin en önemli seçimlerinden birisine gidildiğini söyledi. AK Parti teşkilatlarının seçimlere her zaman hazırlıklı olduğunun altını çizen Kurtulmuş, "Milletin oyu ve desteğiyle Allah'ın izni ile seçimlerden her zaman başarılı çıkıyoruz. İnşallah 24 Haziran'da da böyle sonuç ortaya çıkacak." diye konuştu. Kurtulmuş, Türkiye'nin 1950'den bu yana çok partili siyasi hayatın içerisinde olduğunu, milletin darbelere karşı her zaman demokrasiden yana olduğunu vurguladı. Milletin feraseti ve Türkiye'nin demokrasi tecrübesine her zaman güvendiklerini vurgulayan Kurtulmuş, "Şimdiden de peşinen ilan ediyoruz ki seçim sonuçlarının üzerine bir tek söz dahi söylemeyiz. Seçim sonuçlarının üzerine söz söylemek namertliktir. Milletin iradesi ortaya çıktıktan sonra onun iradesinin üzerine laf konuşulmaz." açıklamasında bulundu.

- "Bu seçim, tarihi seçimdir" Kurtulmuş, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci turda açık ara devlet başkanı seçileceğini söyledi. Kurtulmuş şöyle devam etti: "Türkiye 16 Nisan referandumunda önemli bir karar verdi. O karar da şuydu, uzun yıllardır devam eden ve zaman zaman Türkiye siyasetinde sıkışık, tıkanıklık ve kaosların sebebi olan eski yönetim sistemini değiştirerek daha hızlı karar alabilmek, daha etkin yönetim modeli ortaya koyabilmek için dendi ki 'Biz cumhurbaşkanlığı yönetim sistemine evet diyoruz.' Dolayısıyla bu milletin iradesi inşallah inanıyoruz ki 24 Haziran'da birinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara Türkiye Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk cumhurbaşkanı, ilk devlet başkanı olarak seçecektir. Bu sistemin ilk uygulanması bakımından bu seçim tarihi seçimdir, Türkiye'nin ilerleyen süreçte de yoluna devam edebilmesi için imkandır." - "Bu millet referandumda eski sistemi bir kenara koymuştu" Bakan Kurtulmuş, şimdiden kampanyanın nasıl gelişeceğine dair ip uçlarını gördüklerini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Muhalefet partileri de adaylarını açıklamış oldu. Allah hayırlı mübarek etsin. Gerçekten de güzel bir yarış olmasını temenni ediyoruz. Güle oynaya keyifli bir kampanya ile sonuna kadar inşallah bu süreç tamamlanacak ancak öyle anlaşılıyor ki muhalefet partileri bu seçim kampanyasında öncelikle 'Eğer bizim adayımızı seçerseniz, bize oy verirseniz, biz tekrar eski sistemi getireceğiz.' diye bir kampanya yapacak, kampanyalarını ana eksen olarak bunun üzerine kuracaklar. Biz eski sisteme dönmeyi propaganda malzemesi olarak kullanmanın doğru olmayacağını ve bundan da sonuç alınamayacağını biliyoruz. Çünkü bu millet referandumda eski sistemi bir kenara koymuştu." "Tartışma, cumhurbaşkanlığı sisteminin başına kimi getirelim? tartışmasıdır" diyen Kurtulmuş, "Bu seçimde eski sistem ile yeni sistemin oylaması yapılmıyor. Muhalefet partileri böyle bir yanlışın içerisine düşerlerse fevkalade çok büyük yanlış yapmış olurlar. Bu milletin tercihlerini bir şekilde ortaya kaldırmaya yönelik teşebbüs olduğu anlaşılır ve millet bunun gereğini sandıkta görür." dedi.