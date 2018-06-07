AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine ilişkin, "Milletin taktığı apoletleri ancak millet çıkarır. Biz 15 Temmuz'da hainlerin apoletlerinin nasıl millet tarafından alındığına şahitlik ettik." dedi.
Karaaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 24 Haziran seçimlerine giderken Millet İttifakı'nın seçim stratejisinin yıkmak, yok etmek, durdurmak, sökmek, atmak olduğunu söyledi.
İnce'nin seçim çalışmaları kapsamında meydanlarda yaptığı konuşmalarda "hizmetlerin durdurulacağı, geriye götürüleceği" yönünde açıklamalarda bulunduğunu anlatan Karaaslan, Cumhur İttifakı'nın ise Türkiye'nin geleceğine yönelik proje ve hedefleri ortaya koyduğunu vurguladı.
Karaaslan, İnce'nin Korgeneral Temel için söylediği, "O generalin apoletlerini sökeceğim" sözlerini eleştirerek, "Milletin taktığı apoletleri ancak millet çıkarır. Biz 15 Temmuz'da hainlerin apoletlerinin nasıl millet tarafından alındığına şahitlik ettik." dedi.
Büyük başarılara imza atan isimlerin siyasette malzeme olarak kullanılmaya çalışılmasının durumun vahametini gösterdiğini dile getiren Karaaslan, şöyle devam etti:
"Bugün Türkiye'de bizler gelecek hedeflerimizi konuşuyoruz. Çevre konusunda 2030 yılındaki sürdürülebilirlik hedeflerimizi konuştuk. Bugün biz gelecek için bir vaat veriyoruz. Diyoruz ki daha güçlü ve daha büyük bir Türkiye hayalimiz bizi birleştiren. Bugün Cumhur İttifakı'nı bütün bu tehditleri gören bir ittifak olarak güçlü bir Türkiye idealinde birleştiren de budur ama bir tarafta da bakıyoruz, adını keşke 'Millet İttifakı' koymasalardı. Çünkü milletin asla onaylamayacağı, milletin aklından bile geçiremeyeceği, milletin değerleriyle bu kadar zıt söylemlerin bir arada bulunduğu bir ittifakla milletin aynı cümle içinde geçmesi hakikaten trajikomik bence."
- "Uçağın bir pilotu var, Recep Tayyip Erdoğan"
Çiğdem Karaaslan, güçlü Türkiye için güçlü bir meclisin şekillenmesi gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uçağın içinde yolcular hazır, millet.... Biletlerini aldılar ve bu uçağa bindiler. 16 Nisan günü referandumla kararlarını verdiler. Uçağın bir pilotu var, Recep Tayyip Erdoğan. Çok deneyimli, çok tecrübeli, nereye gideceğini bilen bir lider. Mazot konuldu, her şey hazırlandı. Tek kanatlı uçabilir mi? Mümkün değil. İki kanat lazım bu uçağın uçması için. İşte güçlü hükümet, güçlü Meclis, güçlü Cumhurbaşkanlığı. Bütün bu parçaların güçlü olması lazım ki güçlü Türkiye hedefine ulaşabilelim."
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclise verdiği önemi, milletvekili aday listeleri ve yeni dönemde milletvekillerinin, yasa teklifi vermesi gibi birçok konuda güçlendirilmesiyle ortaya koyduğuna dikkati çeken Karaaslan, "Şimdi millet de Meclisin güçlendirilmesi için ikinci adım atacaktır diye düşünüyoruz. Biz diyoruz ki AK Parti için, 2001'de sayın Cumhurbaşkanımız, sayın Genel Başkanımız tabelasını astı ama aslında bu partiyi millet kurdu, adını da millet koydu. O yüzden 12 seçimde millet nasıl partisine sahip çıktıysa, liderine sahip çıktıysa 13'üncü seçimde de öyle olacaktır. Bunu biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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