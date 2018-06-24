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"Milletin verdiği karar hepimizin başının tacı olmalı"

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 21:45 | Son Güncelleme

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın: - "Millet kararını verdi. Milletin verdiği karar hepimizin başının tacı olmalı" - "Kendi yenilgi ve mağlubiyetlerinin acısını Anadolu Ajansı'ndan ya da başka yerlerden çıkarmaya hiç kimse kalkışmasın"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarına ilişkin, "Millet kararını verdi. Milletin verdiği karar hepimizin başının tacı olmalı." dedi.

Aydın, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sürecine girildiği ilk günden beri herkesin söyleyeceği sözü bulunduğunu belirtti.

Son sözü milletin söylediğini, bugün itibarıyla sandıkların açıldığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"İlk sonuçları almaya başladık. Millet kararını verdi. Milletin verdiği karar hepimizin başının tacı olmalı. Hepimiz bu karara saygı duymalıyız. Ancak görüyoruz ki sandıklar açılır açılmaz şimdiden kaybetmelerine bahane arayanlar suçu kendilerinde değil de başka türlü araçlar üzerinden adeta kendilerini suçsuz hale getirmeye ve seçim sonuçlarını bir anlamda gölgelemeye çalışıyorlar. Bu millet kiminle beraber siyaset yaptığını, kimin millet için hizmet ettiğini çok iyi biliyor. Milletimizin sağduyu ve verasetine her zaman güvendik. Dolayısıyla milletin verdiği karara da her zaman saygı duyduk. Herkesin bu karara saygı duyması lazım."

Anadolu Ajansı'na yönelik eleştirileri de değerlendiren Aydın, "Anadolu Ajansı, bu milletin milli ve yerli ajansıdır. Her zaman objektif ve doğru haberleri bize ulaştırmıştır. Kendi yenilgi ve mağlubiyetlerinin acısını Anadolu Ajansı'ndan ya da başka yerlerden çıkarmaya hiç kimse kalkışmasın." değerlendirmesinde bulundu.

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AA muhabirine yaptığı açıklama AK Parti Adıyaman İl Başkanlığı TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın

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