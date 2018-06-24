TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimi sonuçlarına ilişkin, "Millet kararını verdi. Milletin verdiği karar hepimizin başının tacı olmalı." dedi.
Aydın, AK Parti Adıyaman İl Başkanlığında AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim sürecine girildiği ilk günden beri herkesin söyleyeceği sözü bulunduğunu belirtti.
Son sözü milletin söylediğini, bugün itibarıyla sandıkların açıldığını anlatan Aydın, şunları kaydetti:
"İlk sonuçları almaya başladık. Millet kararını verdi. Milletin verdiği karar hepimizin başının tacı olmalı. Hepimiz bu karara saygı duymalıyız. Ancak görüyoruz ki sandıklar açılır açılmaz şimdiden kaybetmelerine bahane arayanlar suçu kendilerinde değil de başka türlü araçlar üzerinden adeta kendilerini suçsuz hale getirmeye ve seçim sonuçlarını bir anlamda gölgelemeye çalışıyorlar. Bu millet kiminle beraber siyaset yaptığını, kimin millet için hizmet ettiğini çok iyi biliyor. Milletimizin sağduyu ve verasetine her zaman güvendik. Dolayısıyla milletin verdiği karara da her zaman saygı duyduk. Herkesin bu karara saygı duyması lazım."
Anadolu Ajansı'na yönelik eleştirileri de değerlendiren Aydın, "Anadolu Ajansı, bu milletin milli ve yerli ajansıdır. Her zaman objektif ve doğru haberleri bize ulaştırmıştır. Kendi yenilgi ve mağlubiyetlerinin acısını Anadolu Ajansı'ndan ya da başka yerlerden çıkarmaya hiç kimse kalkışmasın." değerlendirmesinde bulundu.
Yükselen patates fiyatlarına müdahale! Sandıklar kapandı fiyatı 1,95'e düştü!
18 yaşındaki kız sandığa gitti, hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da yabancı gelinler böyle oy kullandı
Tarihi gün! Artık serbest...
Suudi Arabistan'da bir ilk!
Kadın avukat, iki hafta önce aldığı tabancayla intihar etti
İsrail askerlerinin yarıdan fazlası uyuşturucu kullanıyor
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Lefkoşa'da akıl almaz kaza: 2 ölü, 1 yaralı
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum